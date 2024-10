F1 - Presidente da FIA detona mídia britânica: “me condenaram”

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, alega que não foi tratado de forma justa pela mídia britânica durante seu mandato.

Os comentários de Ben Sulayem sobre a mídia no Reino Unido vêm na esteira da aparição de Adrian Newey no podcast High Performance, no qual ele falou sobre suas razões para deixar a Red Bull para se juntar à Aston Martin.

O designer comentou que tanto Max Verstappen quanto o ex-piloto da Red Bull Sebastian Vettel foram tratados injustamente pela mídia britânica, afirmando que "há esse tipo de demonização que ambos sofreram às vezes, o que é muito injusto".

Em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Ben Sulayem concordou com as observações de Newey e ofereceu sua própria opinião sobre o papel que a mídia desempenha no automobilismo.

"Eu respeito Max [Verstappen] porque sou um piloto. Eu fui um campeão e respeito vencedores e campeões", disse ele.

"Vejo que ele teve sua cota [de maus-tratos], mas vamos falar de mim. Se você olhar para a mídia britânica e o que eles fizeram comigo... pelo amor de Deus, eles me condenaram.

“Eles não me acusaram [de nada], mas eles continuam. E eu me importo? Não. Por quê? Porque o que eles querem? Eles querem vender e obter mais cobertura para eles mesmos.”

"Mas eles não têm poder sobre mim e sobre a FIA."

Max Verstappen, Red Bull Racing, speaks to Mohammed Ben Sulayem, President, FIA Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Com o devido respeito à mídia britânica ou qualquer outra mídia, eles não têm direito a voto. Somos uma federação independente e democrática. Foi o mundo dos membros que me elegeu. O poder está com a Assembleia Geral, não com eles.

"E sabe de uma coisa? Podemos simplesmente parar com essa bobagem, voltar aos negócios e fazer o que é melhor para o esporte? Se puder? Estou perguntando. Se eles [a mídia] não quiserem fazer isso, é problema deles.

"Mas a vida continua. Sabe o que eles fizeram comigo? Eles me fizeram mais forte. Estou mais cuidadoso agora e mais sábio.

"E eu tenho o apoio [dos membros]. E se e quando os membros decidirem que é hora de me mudar como presidente, a decisão é deles.

"No final das contas, quem me colocou lá? Foi a Assembleia Geral, foram os membros. Isso é muito, muito claro. E se eles não gostarem, é com eles."

"Mas eu não respondo a ninguém, não respondo muito a vocês [membros da mídia] e não retalio. Por quê? Porque não tenho tempo. Estou muito ocupado respondendo o que os membros querem e o que o automobilismo quer."

Feliz por ter uma corrida presidencial

Ben Sulayem, que espera ser reeleito como presidente da FIA no ano que vem, está convencido de que a federação está em um estado melhor agora do que no final de 2021, quando assumiu o cargo.

"A FIA está em melhor forma, a FIA está mais saudável. E as equipes [de F1] também precisam de uma FIA forte e saudável porque ninguém quer gastar dinheiro em um campeonato que não é governado."

Discutindo seus objetivos para o restante de seu primeiro mandato como presidente da FIA, ele disse: "Para este ano, apenas para terminar e entregar meu balanço. E estamos no caminho certo.

"E mais uma coisa: se houver alguém que queira ter uma corrida [presidencial] comigo, [eu ficaria] mais do que feliz.

"Falamos sobre democracia. É democracia o tempo todo, não só uma parte do tempo. Então, estou mais do que feliz [em concorrer com outra pessoa]."

