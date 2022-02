VÍDEO: Ferrari revela nome de seu carro na temporada da F1 2022

Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari revelou através de suas redes sociais o nome do carro para a temporada 2022 da Fórmula 1. O monoposto que competirá banhado em vermelho e pilotado por Carlos Sainz e Charles Leclerc será chamado de F1-75. A máquina dará início a uma nova era na categoria mais alta do automobilismo na qual a equipe tem grandes expectativas.

Com o número, a escuderia homenageia o aniversário que o grupo vai comemorar ao longo desta temporada, pois olhando para trás, foi no dia 12 de março de 1947 que Enzo Ferrari, seu fundador, deu partida no motor do 125S pela primeira vez.

Assim foi anunciado pelo presidente da marca, John Elkann: "A F1, com seu espírito de competição e inovação, sempre foi uma parte fundamental da Ferrari, impulsionando o desenvolvimento tecnológico de nossos carros de rua. Com o 75º aniversário da criação do nosso primeiro veículo de produção interno, honramos esse espírito ao nomear nossa máquina de F1 de 2022 como Ferrari F1-75".

O carro será apresentado em 17 de fevereiro. Na verdade, a nova Ferrari não pisará no asfalto até o dia 22 do mesmo mês, apenas um dia antes do início da pré-temporada em Barcelona, já que a equipe reservou uma data exclusivo para um dia de filmagens.

Apesar da maioria dos detalhes do carro ainda serem desconhecidos, Mattia Binotto, chefe da escuderia, declarou no final do ano passado que a máquina para a próxima temporada da F1 2022 será inovadora, tanto no motor quanto no chassi.

