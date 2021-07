Desde a saída de Daniel Ricciardo em 2018, a segunda vaga da Red Bull na Fórmula 1, ao lado de Max Verstappen, tem sido marcada por altos e baixos. E o consultor da marca austríaca, Helmut Marko, traçou paralelos entre o atual ocupante, Sergio Pérez, e o anterior, Alex Albon, destacando que, para ele, o toque que o tailandês sofreu de Lewis Hamilton no GP da Áustria de 2020 foi determinante para o ano ruim que teve.

Na etapa de abertura da temporada passada, Albon teve uma estratégia agressiva no final, e vinha com pneus macios novos para as últimas voltas, com condições de vencer a prova, mas um toque com Hamilton na curva quatro acabou com suas expectativas.

Apesar de dois pódios no ano, em Mugello e na primeira corrida do Bahrein, Albon não se encontrou com o carro da Red Bull, terminando o Mundial apenas em sétimo, com metade dos pontos de Max Verstappen.

Por isso, a Red Bull fez algo incomum para 2021, trazendo Sergio Pérez, alguém de fora de seu programa para ocupar a vaga. Após um início de altos e baixos, o mexicano parece mais acostumado ao carro, acumulando uma vitória no GP do Azerbaijão.

Em entrevista ao Motorsport-Total, publicação irmã do Motorsport.com na Alemanha, Marko falou sobre o futuro de Pérez. Questionado se existe um cenário hoje em que o mexicano não esteja na equipe em 2022, o consultor respondeu.

"É preciso olhar. Tomaremos nossas decisões sobre pilotos na pausa de verão, acredito".

Perguntado se Albon pode ser parte dessa equação, Marko elogiou o trabalho que o tailandês tem nesse como piloto reserva e de testes.

"Albon é ótimo com o simulador. Ele também faz um trabalho muito bom no geral. Recentemente ele fez testes com a Pirelli. Tentamos mantê-lo na família. Mas se ele receber uma oferta para correr em outro lugar, não ficaremos em seu caminho".

"No momento, não vemos muitas oportunidades para ele. Mas temos a Covid. Se você testar positivo, entra em quarentena imediatamente. Se isso acontece com um piloto, você rapidamente pode ficar de fora por três correr. Ter um piloto reserva hoje é mais importante do que nunca".

Marko ainda listou qual é a principal diferença entre Albon e Pérez: "Pérez é mais consistente. Quando ele acerta na classificação, ele é terceiro em Ímola, segundo no Red Bull Ring, coisas que Albon não fez. E nas corridas, quando ele tem pista livre, fica próximo do nível de Verstappen".

Apesar do elogio a Pérez, o mexicano teve um GP da Áustria complicado, tomando duas punições de cinco segundos por incidentes com Charles Leclerc, além de estar envolvido em um outro com Lando Norris na curva quatro, mesmo local onde Hamilton mandou Albon para fora da pista em 2020.

"A curva quatro é famosa. Diria que é onde Hamilton destruiu a carreira de Albon. Se Hamilton não tivesse mandado ele para fora no ano passado, Albon teria vencido a corrida".

"Aí tudo teria sido muito diferente, porque, claro, o psicológico e a autoconfiança dele teriam se desenvolvido de modo bem distinto. Acho que é certo, e você não consegue passar de outro modo, tente por fora".

"O fato de Norris ter empurrado Pérez ali também é algo natural. E porque Norris foi punido, Pérez também acabou recebendo uma. Mas, no geral, acho que foi errado. Eles tinham que correr e dar espaço ao rival. Esse foi um erro de Norris".

"Ele viu que Pérez havia passado por fora e deveria ter dado o espaço a ele. Deu errado para Pérez, mas se ele não tentasse, teríamos um piloto irritado atrás. E não é isso que queremos".

