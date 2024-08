A McLaren anunciou nesta quinta-feira (01) a extensão plurianual do contrato do chefe da equipe de Fórmula 1, Andrea Stella.

Stella lidera a equipe de Woking desde o fim de 2022, com a saída do então chefe Andreas Seidl no fim de 2022.

Nesse período, a McLaren subiu na hierarquia da F1 graças a uma série de grandes pacotes de atualização, com a equipe conquistando duas vitórias nesta temporada, além de mais 18 pódios desde o início de 2023.

"É um privilégio fazer parte da McLaren e é uma honra continuar no meu cargo de chefe de equipe", disse Stella. "Fizemos grandes progressos no último ano e meio e ainda temos muito mais a fazer para lutar consistentemente na frente do grid, o que representa um desafio emocionante".

"O sucesso vem quando a equipe trabalha em sinergia, e estou gostando da minha função, que me permitiu ajudar a revelar o talento individual e capacitar as pessoas a trabalharem juntas para atingir os objetivos da equipe".

"Meus agradecimentos a Zak [Brown, CEO da McLaren] por sua confiança em mim como líder, a toda a minha equipe de liderança e a todos os meus colegas da equipe, por sua colaboração e apoio contínuos.

"Estou entusiasmado com o que podemos continuar a alcançar juntos".

Stella ingressou na McLaren em 2015 após uma longa carreira na Ferrari, onde trabalhou como engenheiro de desempenho de Michael Schumacher e, mais tarde, tornou-se engenheiro de corrida para Kimi Raikkonen e Fernando Alonso.

Antes de ser promovido a diretor de equipe, o italiano trabalhou como chefe de operações de corrida da McLaren, diretor de desempenho e diretor executivo de corrida entre 2019 e 2022. Ele ganhou uma reputação no paddock por dar explicações completas à mídia, além de apoiar lealmente sua equipe e pilotos - principalmente após a colisão de Lando Norris com Max Verstappen no GP da Áustria de 2024.

O novo contrato de Stella segue Norris e Oscar Piastri assinando acordos de longo prazo para correr com a McLaren nos últimos meses.

"Tenho o prazer de confirmar que estendemos o contrato de Andrea como nosso chefe de equipe por vários anos", disse Brown. "Sua excelente liderança, experiência e o respeito que ele tem dentro da equipe e da F1 significam que não poderíamos ter uma pessoa melhor para continuar a busca de lutar consistentemente na frente do grid".

"Seu impacto na McLaren em seu papel como chefe de equipe tem sido profundo, não apenas por meio de nossos resultados na pista e da trajetória da equipe, mas também no desenvolvimento de nossa cultura e mentalidade".

"Com extensões de vários anos já acordadas com Lando, Oscar e agora Andrea, podemos continuar com confiança em nossa busca para nos tornarmos campeões mundiais. Estamos todos ansiosos pelos anos que virão sob a liderança de Andrea".

