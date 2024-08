Após a notícia que Sergio Pérez continuará na Red Bull, Lando Norris criticou duramente a decisão da equipe de Fórmula 1. O piloto britânico insistiu que foi um erro não contratar Carlos Sainz para a vaga ao lado de Max Verstappen.

A transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari mexeu com o mercado de pilotos da F1 e a decisão de Sainz tinha um papel fundamental para muitas equipes que batalhavam para assinar com o espanhol. Porém, a decisão dele em escolher a Williams parece ter chegado como um choque para muitos.

Acontece que o piloto se viu em uma situação bastante difícil, uma vez que a Red Bull decidiu manter Pérez em sua vaga e a Mercedes saiu da disputa ao decidir tomar uma direção. O espanhol tinha como opções a Williams, Alpine e o projeto da Audi para 2026.

Ao comentar sobre o assunto, Lando Norris disse à Sky Sports F1 que não concorda com a decisão de Horner em manter Pérez ao lado de Verstappen.

"Não sei quais são os planos da Red Bull e da Mercedes. Obviamente, a resposta mais fácil seria ele ir para a Red Bull. Acho que Carlos deveria ir para lá".

Na sequência, o piloto da McLaren ainda criticou a decisão da Red Bull em não negociar com Sainz.

"É claro que sou tendencioso, conheço Carlos melhor do que 'Checo' e Carlos merece muito, ele é um dos melhores pilotos da Fórmula 1. Ele provou isso repetidas vezes e somos bons amigos".

Apesar das críticas, Norris disse que está feliz com a transferência do companheiro de pista para a Williams a partir de 2025.

"Ter Alex Albon como companheiro de equipe também será bom para a Fórmula 1, o que é uma coisa boa, mas tenho certeza que muitas pessoas diriam que ele deveria potencialmente ir para a Red Bull, mas essa não é minha decisão".

É importante ressaltar que, se a equipe austríaca decidir demitir Pérez ao fim da temporada, é mais provável que eles se virem às opções internas disponíveis, como Daniel Ricciardo, Yuki Tsnuda e Liam Lawson.

