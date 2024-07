F1: Marko relembra treta com Gasly e reitera situação de Pérez

Enquanto era companheiro de equipe de Max Verstappen na Red Bull, Pierre Gasly teve dificuldade em acompanhar o piloto holandês, e a Red Bull decidiu ‘rebaixar’ o francês de volta à Toro Rosso no meio da temporada de 2019.

Nas duas últimas corridas na Red Bull, em que Gasly teve dificuldades, os problemas chegaram ao auge quando o piloto francês bateu nos treinos para o GP da Alemanha e colidiu com Alex Albon durante a corrida. Algumas semanas depois, Albon substituiu Gasly no assento da Red Bull.

Na Hungria, Gasly mostrou um desempenho de sucesso ao chegar em sexto lugar, mas foi superado pelos pilotos líderes, enquanto Verstappen ficou em segundo lugar como o rival mais próximo de Lewis Hamilton.

Sem mais nada a perder, a Red Bull fez uma mudança no meio da temporada e Gasly se estabeleceu na Toro Rosso (hoje RB) e teve uma segunda metade da temporada muito mais tranquila.

Na época, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, deu a entender que havia tensões nos bastidores após especulações de que Gasly estava discutindo com Adrian Newey para fazer a Red Bull se adequar melhor ao seu estilo de pilotagem.

O austríaco disse: “Dissemos a Gasly para usar a configuração de Verstappen. Ele precisa adaptar essa configuração ao seu próprio estilo. Ele deveria se concentrar em guiar e não dizer constantemente ao Sr. Newey como construir o carro.” ele disse.

Falando ao site GrandPrix247 cinco anos depois, Marko disse que a decepção de Gasly pode ter sido devido à sua incapacidade de aceitar a situação.

Marko riu ao ser lembrado de que Gasly disse que estava constantemente tentando “reinventar” o carro toda vez que entrava nele.

"Sim. Quando se classificou em Budapeste, pediu uma suspensão diferente."

"Ele não é engenheiro. Ele estava ficando sem desculpas e não conseguia aceitar que Max fosse mais rápido." disse.

Embora o programa júnior da Red Bull esteja repleto de nomes promissores como Isack Hadjar, que lidera o campeonato de Fórmula 2, e o jovem Arvin Lindblad, que está em segundo lugar na classificação da Fórmula 3, Marko disse que não está procurando um novo Max Verstappen.

“Não estou procurando um novo Max porque Max é único.”

“E ser seu companheiro de equipe é difícil para todos. Infelizmente, nosso segundo piloto não funciona como esperávamos. É por isso que avaliaremos o que fazer durante as férias de verão.” disse.

Cinco anos após a saída de Gasly, a Red Bull está considerando a possibilidade de outra mudança no meio da temporada. A equipe, que dispensou Nyck de Vries antes das férias de verão do ano passado e trouxe de volta Daniel Ricciardo após um promissor teste de pneus da Pirelli em Silverstone, está ciente de que as chances de Sergio Pérez permanecer estão diminuindo.

Embora o piloto mexicano tenha assinado recentemente um contrato de dois anos com a Red Bull, a falta de pontuação nas últimas seis corridas – ele só conseguiu somar 15 pontos – o deixou fora do limite mínimo de 100 pontos estipulado em seu contrato, de acordo com Max Verstappen. Perez está 137 pontos atrás, o que pode desencadear uma cláusula de saída onde a Red Bull pode exercer o direito de substituí-lo.

Ricciardo é o principal candidato à vaga e Liam Lawson teve um dia de filmagens para a Red Bull na quinta-feira para ver sua velocidade ao volante do RB20.

Marko reiterou que a Red Bull tomará uma decisão sobre o que fazer durante as férias de verão e afirmou que as duas últimas corridas são críticas para Pérez salvar sua carreira.

“Todos os contratos da F1 têm cláusulas de rescisão, a maioria delas relacionadas ao desempenho ou, digamos, para os principais pilotos.”

“Como mencionei antes, faremos uma avaliação durante as férias de verão e depois tomaremos uma decisão.” disse Marco.

Quando questionado se Lawson estava pronto para a vaga, Marko disse: “Precisamos ver primeiro. São mais duas corridas e haverá mais eventos com Lawson. Há também Yuki Tsunoda, que teve um desempenho muito bom.” disse.

