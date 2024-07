Apenas um mês depois de Sergio Pérez ter garantido uma extensão de contrato de dois anos com a Red Bull, seu futuro na Fórmula 1 parece estar se desenrolando. As cláusulas de desempenho estão colocando o mexicano em risco de perder seu lugar em um futuro próximo, à medida que o grid se torna cada vez mais competitivo.

O mexicano marcou apenas 11 pontos nos quatro GPs desde que seu novo contrato foi anunciado - menos do que Nico Hulkenberg, da Haas, ou Lance Stroll, da Aston Martin, e muito atrás dos 86 pontos de Max Verstappen. Além disso, ele ainda não superou seu companheiro de equipe nesta temporada.

Embora anteriormente a Red Bull pudesse se dar ao luxo de Perez ficar atrás de Verstappen, esse não é mais o caso com a McLaren e a Mercedes se aproximando no campeonato de construtores. A equipe sediada em Milton Keynes atualmente considera a forma de seu piloto "insustentável" e está reconsiderando seu futuro.

A chave para as chances de Pérez pode ser um dia de filmagem aparentemente inócuo que a Red Bull realizou esta semana em Silverstone, com Liam Lawson, sua jovem promessa mais promissora, no carro. Embora a equipe tivesse que usar pneus de demonstração, Lawson teve permissão para dirigir o RB20 por 200 km, o que corresponde a 33 voltas no traçado de Silverstone.

Isso deu à equipe a oportunidade de avaliar sua capacidade, como fez com Daniel Ricciardo em circunstâncias mais favoráveis há um ano - na época, era um teste da Pirelli, portanto a quilometragem não era limitada e os compostos dos pneus estavam de acordo com o que poderia ser usado em um fim de semana de GP.

Ricciardo e Tsunoda não estão conseguindo causar impacto

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, durante a apresentação dos pilotos Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pode parecer surpreendente que Lawson seja visto como um candidato confiável para uma vaga na Red Bull, depois de ter sido preterido para uma vaga na RB neste ano, com Ricciardo e Yuki Tsunoda mantendo suas posições.

A Red Bull esperava que um deles mostrasse suas credenciais ao claramente se posicionar acima do outro, mas isso não aconteceu até agora - embora Tsunoda tenha uma vantagem, com 20 pontos no Mundial contra 11 de Ricciardo (mas apenas 13 a 11 desde que o australiano recebeu um novo chassi na China) e liderando por 10 a 5 no confronto direto de classificação.

Portanto, a Red Bull está voltando sua atenção para Lawson. O neozelandês de 22 anos tem obtido sucesso em todos os níveis, com suas primeiras conquistas incluindo um segundo lugar na F4 alemã, à frente de Enzo Fittipaldi e Frederik Vesti, o título da Toyota Racing Series de Marcus Armstrong e o segundo lugar na Euroformula Open em um campo que incluía Yuki Tsunoda.

Lawson ficou em quinto lugar na F3, apenas 21 pontos atrás do campeão Oscar Piastri, depois derrotou por pouco Logan Sargeant na terceira posição na temporada de F2 em 2022, perdendo por pouco os títulos do DTM e da Super Fórmula em 2021 e 2023, respectivamente - mostrando que sua versatilidade é um recurso fundamental.

No entanto, se alguma coisa deixou claro o potencial de Lawson, foi seu período de cinco corridas substituindo Ricciardo na AlphaTauri quando o veterano sofreu uma fratura no metacarpo nos treinos livres do GP da Holanda de 2023.

O novato não estava fora de seu alcance em comparação com Tsunoda na qualificação e teve uma exibição notável em Cingapura, onde chegou ao Q3 e alcançou o melhor resultado da equipe no ano até aquele momento, terminando em nono na corrida.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Desde então, Lawson tem aguardado e se concentrado em seu papel como piloto reserva da Red Bull e da RB - o que envolve um trabalho crucial de configuração no simulador em Milton Keynes, como muitos jovens pilotos fizeram para a equipe no passado antes de se graduarem para a F1.

Afastar-se de qualquer tipo de competição nunca é fácil para um piloto, mas a pressão sobre Ricciardo tem aumentado. É plausível que o australiano seja substituído por Lawson já nas férias de verão.

"O objetivo era que [Ricciardo] fosse considerado para a Red Bull com desempenhos excepcionais", disse o consultor Helmut Marko ao jornal austríaco Kleine Zeitung há duas semanas. "Essa vaga agora pertence a Sergio Perez, portanto esse plano não é mais válido. Temos que colocar um piloto jovem no lugar em breve. Esse seria Liam Lawson".

Lawson poderia, então, ser avaliado com o objetivo de levá-lo rapidamente para a equipe-mãe em 2025. Ou, talvez, a Red Bull o escolha para substituir Pérez ainda mais cedo, o que não pode ser descartado neste momento.

É certo que o neozelandês ainda não provou ser um talento único em sua geração, mas seu potencial é evidente e ele se tornou um piloto relativamente seguro, não tendo abandonado em nenhuma de suas 20 últimas corridas, disputadas na F2 e na Super Formula.

Ainda não se sabe se Lawson é definitivamente o melhor candidato para a vaga na Red Bull, mas o que é certo é que a equipe de Milton Keynes não deixará pedra sobre pedra quando se trata de avaliar suas habilidades.

WEC AO VIVO | TOYOTA #8 VENCE em INTERLAGOS; NICOLAS COSTA é 4º; Veja análise com Pedro Ebrahim

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Hamilton se arrependerá da troca Mercedes-Ferrari? Felipe Baptista opina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!