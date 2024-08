F1 - Marko sobre Lawson na Williams: "Não ficaríamos no caminho"

Após novo acidente de Logan Sargeant na temporada 2024 da Fórmula 1 neste sábado, quando o norte-americano bateu forte no treino livre 3 para o GP da Holanda, a Williams voltou a cogitar a demissão do piloto, segundo a alemã Auto Motor und Sport, e um dos substitutos especulados é Liam Lawson.

O neozelandês, porém, 'pertence' à Red Bull e é bem quisto pelo consultor taurino na F1, Helmut Marko, que inclusive sinaliza que o jovem estará no grid de 2025 com a marca de energéticos -- potencialmente na 'equipe 2' do grupo na categoria, a RB. Mas e o possível empréstimo de Lawson à Williams em 2024?

Foi sobre tal possibilidade que Marko foi questionado na Holanda, com o cartola austríaco respondendo à Sky de modo que não 'fechou portas' para Liam no GP da Itália com a Williams no domingo: "Se for bom para um jovem piloto e ele puder ganhar alguma experiência de corrida, não ficaremos no caminho".

Outros candidatos para além de Lawson

Além do neozelandês, o alemão Mick Schumacher, reserva da Mercedes -- fornecedora de unidades de potência da Williams -- e ex-titular da Haas, é apontado como um dos favoritos a substituir Sargeant em Monza no próximo fim de semana caso o time de Grove de fato opte por dispensar o norte-americano.

Também de acordo com a Auto Motor und Sport em reportagem publicada na tarde deste sábado em Zandvoort, os brasileiros Felipe Drugovich, campeão da F2 em 2022 e reserva da Aston Martin F1, e Gabriel Bortoleto, destaque da F2 na atual temporada e vencedor da F3 em 2023, também são opções. Para o campeonato de 2025 da elite global do esporte a motor, a Williams já tem contratados o anglo-tailandês Alex Albon, veterano da escuderia inglesa, e o espanhol Carlos Sainz, que sairá da Ferrari.

