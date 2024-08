Max Verstappen teve um fim de semana decepcionante no GP da Holanda de Fórmula 1. Para quem está acostumado a subir no piso mais alto do pódio, um segundo lugar - com o RB20 bastante difícil de guiar - deixou um gostinho amargo para o holandês e seu pai, Jos Verstappen.

A Red Bull vem enfrentando dificuldades para se desenvolver e conseguir aumentar a diferença de pontos para a McLaren, que, durante Zandvoort, diminuiu para apenas 30 pontos. E isso tem sido algo que não agradou nem o tricampeão mundial, nem seu pai.

Ao De Telegraaf, Jos criticou duramente o momento que a equipe taurina vive e como está lidando com a crise que parece se instaurar nas estratégias, além da decisão de voltar à configuração anterior para Zandvoort.

"Talvez eu não devesse dizer isso, mas direi mesmo assim. O fato de você ter que voltar para o carro do início deste ano mostra que as coisas não estão indo bem".

"Max sabia que isso estava por vir. É óbvio que as coisas serão muito difíceis durante o resto do ano. Max está fazendo o seu melhor, mas não tem as ferramentas para fazer o trabalho. Mesmo começando do segundo lugar foi um milagre em si".

É importante lembrar que Verstappen não vence uma corrida desde o GP da Espanha, antes da pausa de agosto da F1. Desta maneira, o holandês está há cinco etapas batalhando por posições, o que prova que a hegemonia da Red Bull pode estar encontrando seu fim.

