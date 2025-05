Com a temporada de 2025 da Fórmula 1 tendo percorrido apenas um quarto do caminho, a Pirelli continua a fazer progressos nos pneus para a campanha de 2026. Depois de um início de ano intenso nessa área, com várias sessões de teste em Le Castellet, Barcelona, Jerez e Sakhir entre o final de janeiro e o início de março, o programa foi retomado nesta semana com uma corrida em uma pista artificialmente umedecida em Silverstone, na companhia da Mercedes.

Não foi o primeiro teste com pista molhada do ano, já que uma sessão do tipo foi realizada em Paul-Ricard com a McLaren em janeiro, mas esses dois dias foram destinados a permitir que os engenheiros da marca italiana "começassem a trabalhar no desenvolvimento da linha de pneus Cinturato", ou seja, os pneus de chuva e intermediários.

A Mercedes estava presente usando uma versão modificada do W15 da última temporada, pilotado por seus titulares de 2025. Kimi Antonelli foi para a pista na quarta-feira e George Russell assumiu o controle na quinta-feira. Quanto ao circuito, era a versão "Nacional", ou seja, uma configuração de 2,6km, artificialmente molhada por caminhões-tanque.

A Mercedes voltará para a próxima sessão de testes da Pirelli. Foto de: Pirelli

Antonelli completou 103 voltas, estabelecendo um melhor tempo de 47"560, enquanto Russell percorreu a pista 80 vezes, com um tempo de referência de 46"190. No total, a Pirelli conseguiu armazenar 481 km de dados. Esses dados já mostraram que é preciso continuar trabalhando nos pneus de chuva, em particular, com os resultados para esses pneus azuis considerados inconclusivos.

"Antes de mais nada, gostaria de agradecer à Mercedes e aos pilotos pela cooperação. Retornar à pista imediatamente após um GP do outro lado do Atlântico é um esforço considerável e nós realmente agradecemos", disse Mario Isola, Diretor da Pirelli Motorsport. "Foi um teste muito útil, pois nos permitiu obter informações valiosas sobre nossos pneus de chuva, que se somam às informações que obtivemos em Paul-Ricard em janeiro."

"Com os intermediários, pudemos confirmar que o desenvolvimento na pista corresponde às nossas expectativas, enquanto os resultados com os pneus de chuva foram inconclusivos e precisarão ser analisados em profundidade nos próximos dias, a fim de refinar ainda mais o produto para a próxima temporada."

A próxima sessão de testes ocorrerá em menos de um mês, nos dias 3 e 4 de junho, no circuito de Barcelona, logo após o GP da Espanha. A Mercedes estará mais uma vez no convés, na companhia da Racing Bulls. Depois disso, não teremos que esperar muito tempo para mais testes em pista molhada, que serão realizados nos dias 19 e 20 de junho no circuito de Fiorano - que, assim como Paul Ricard, é equipado com seu próprio sistema de aspersão artificial - com a Ferrari.

DESMAIO 'com' Hamilton, ALONSO 'intimidador', AFETO de LAUDA e PIQUET: a VIDA E OBRA de MARI BECKER

Watch: DESMAIO 'com' Hamilton, ALONSO 'intimidador', AFETO de LAUDA e PIQUET: a VIDA E OBRA de MARI BECKER

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate NORRIS X PIASTRI, volta de COLAPINTO e MOMENTO de BORTOLETO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!