F1: Massa reage à piada de Ricciardo sobre Singapura 2008

Felipe Massa não ficou nada satisfeito com a brincadeira feita por Daniel Ricciardo durante o GP de Singapura de Fórmula 1 - antes da pausa de um mês da categoria. Na ocasião, o australiano fez uma piada sobre o 'Crashgate,' episódio acontecido em Marina Bay no ano de 2008 que envolveu Nelsinho Piquet, Fernando Alonso e, de forma indireta, Massa.

Falando após à classificação em Singapura, Ricciardo destacou o seu rendimento abaixo da média durante a sessão de formação do grid. Na ocasião, o ex-piloto da RB declarou que precisava de uma 'ajudinha' para conseguir melhorar seu resultado final na corrida e, para isso, usou o famoso 'Crashgate' para elucidar.

"Espero que tenhamos um safety car no momento certo", disse ele. "Traga [Nelsinho] Piquet de volta e vamos fazer isso acontecer".

Em 2008, na etapa de Marina Bay, Nelsinho Piquet bateu no muro de forma proposital para beneficiar Fernando Alonso, seu companheiro de equipe à época na Renault, a pedido de Flavio Briatore - chefe dos pilotos na escuderia. O caso só veio à tona em 2009. Naquele ano, Massa brigava com Lewis Hamilton pelo título e se sentiu prejudicado pelo ocorrido.

Em entrevista ao Motorsport-Total, o brasileiro comentou a piada feita por Ricciardo - que por sinal, é amigo próximo, e pessoal, de Felipe: “Eu acho que piadas são piadas. Mas essa pode não ser uma particularmente legal. Fazer piadas sobre algo que não era certo para o esporte não é tão legal”, disse Massa. “Mas eu não estava lá, não ouvi a formulação exata e entendo que piadas são piadas. Mas definitivamente não é uma legal e claro que não é uma coisa legal que isso tenha acontecido comigo.”

Daniel Ricciardo foi demitido da RB após o GP de Singapura de 2024. O australiano de 33 anos retornou ao 'clã' Red Bull no ano passado na tentativa de chegar novamente à equipe principal, no lugar de Sergio Pérez, mas não desempenhou o esperado e foi substituído por Liam Lawson restando seis corridas para o fim da temporada.

