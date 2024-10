F1: Confira maiores sequências de corridas sem um Safety Car

A Fórmula 1 mudou completamente na temporada de 1993, quando o safety car foi oficialmente introduzido, embora, com o tempo, um safety car virtual tenha sido introduzido para tornar as corridas cada vez mais seguras.

Isso levou a uma redução no número de ocasiões em que o piloto do carro esportivo, responsável por reagrupar todo o grupo de monopostos para limpar a pista e eliminar o perigo, se necessário.

Até o GP de Singapura de 2024, houve nove corridas consecutivas sem safety car, algo que muitos considerariam um recorde. No entanto, houve uma época em que esse número era bastante comum e em que era raro o safety car não intervir no circuito.

Maiores sequências sem um safety car em uma corrida de F1

A chegada do safety car à F1 ocorreu em um momento em que a segurança avançava a passos largos e, embora tenha sido controversa no início, após os testes nos GPs da Inglaterra e da França de 1992, foi dado o sinal verde para que ele fosse usado no campeonato no ano seguinte.

E não demorou muito para ser utilizado, pois o GP do Brasil de 1993 viu o primeiro carro de segurança da era moderna e, nesse mesmo ano, teve um dos períodos mais longos sem retornar à pista.

Foi entre o GP da Alemanha de 1993 e o GP do Pacífico de 1994, quando o Ford Escort RS Cosworth nunca mais foi visto, até que o Opel Vectra assumiu o lugar no trágico GP de San Marino de 1994.

Naquele fim de semana, Ayrton Senna morreu logo após o acionamento do Safety Car e foi uma das razões pelas quais o carro demorou tanto para voltar, pois muitos achavam que seus pneus estavam muito frios e não reagiram quando ele chegou à Tamburello.

Foram necessárias mais onze corridas para que o safety car aparecesse novamente no GP do Japão de 1994, dessa vez na forma do Honda Prelude. Assim,desde o GP de Mônaco do mesmo ano até o GP da Europa, os pilotos estavam sempre correndo sem que ninguém os impedisse de diminuir a velocidade, no que é, em um empate triplo, uma das mais longas sequências da história da F1.

Do GP da Austrália de 1994 ao GP da Hungria de 1995, o safety car nunca mais apareceu, e foi somente no GP da Bélgica que o Porsche 911 GT2 entrou na pista. Foram necessárias onze rodadas para que ele aparecesse, devido ao acidente de Ukyo Katayama durante a forte chuva na floresta belga.

Tivemos que esperar um pouco mais para ver uma sequência semelhante novamente, quando, do GP da Europa ao GP da Hungria na temporada de 1996, nove corridas passaram sem um safety car. O Renault Clio no GP da Argentina foi o predecessor do Mercedes-Benz C36 AMG no GP da Bélgica, embora fosse outro carro alemão da mesma marca que igualaria outro recorde nesse aspecto.

Do GP da Itália de 1997 ao GP de Mônaco de 1998, onze corridas foram realizadas sem safety car. O Mercedes-Benz CLK 55 AMG passou do GP da Bélgica ao GP do Canadá da temporada seguinte sem o carro, e esse modelo permaneceu na classe superior do automobilismo por vários anos e foi o primeiro a permanecer permanentemente na pista.

Ele também participou de nove corridas consecutivas sem safety car, desde o GP da Europa até o GP do Japão de 2002. Na mesma temporada, o GP do Canadá teve o último safety car até o início de 2003 e com a chegada do Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C209).

A última das grandes sequências na F1 foi o período entre o GP da Hungria de 2003 e o GP da Espanha de 2004, com nove corridas sem safety car até o GP de Singapura de 2024, quando essa marca foi igualada.

Número de corridas sem um Safety Car De Até 9 GP da Alemanha 1993 GP do Pacífico de 1994 11 GP de Mônaco de 1994 GP da Europa de 1994 11 GP da Austrália de 1994 GP da Hungria de 1995 9 GP da Europa de 1996 GP da Hungria de 1996 11 GP da Itália de 1997 GP de Mônaco de 1998 9 GP da Europa de 2002 GP do Japão de 2022 9 GP da Hungria de 2003 GP da Espanha de2004 9* GP do Canadá de 2024 GP de Singapura de 2024

*Sequência em vigor

