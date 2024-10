Max Verstappen e o Japão são uma combinação especial em mais de um sentido. Além de o tricampeão mundial valorizar a parceria com a marca japonesa Honda, Suzuka também provou ser um lugar especial em sua carreira na Fórmula 1 em vários momentos.

Por exemplo, Verstappen garantiu de forma memorável seu segundo título mundial lá em 2022 - com confusão sobre os pontos após uma impressionante corrida na chuva - e o campeonato de construtores veio um ano depois no país do fornecedor de motores.

Igualmente importante é o que aconteceu na sexta-feira antes do GP do Japão de 2014: a estreia oficial de Verstappen, então com 17 anos, durante uma sessão de treinos de Fórmula 1.

O principal choque ocorreu dois meses antes: o anúncio de um adolescente que ainda nem tinha carteira de motorista. Levemente tímido, com as mãos nos bolsos e vestido no estilo austríaco, Verstappen entrou no estúdio da Servus TV em 18 de agosto de 2014.

Max foi anunciado na Toro Rosso e isso provocou reações críticas de analistas e concorrentes no paddock.

"Fomos considerados completamente malucos por quase todo mundo e recebemos todo tipo de críticas", Helmut Marko relembra anos depois para o livro Formula Max, do Motorsport.com.

"A FIA foi estúpida o suficiente para mudar todo o sistema de licenciamento para que ninguém pudesse estrear tão jovem novamente".

Para Marko, no entanto, após a temporada de 2014 da Fórmula 3 e, mais especificamente, após o fim de semana em Norisring, ficou claro que Verstappen era um caso excepcional. O austríaco foi um dos que testemunharam de perto as façanhas de Max no circuito de rua alemão e, em suas próprias palavras, soube imediatamente: "Tenho que ter esse piloto e o mais rápido possível".

"Depois do que vi em Norisring, não achei que a idade fosse relevante. Normalmente, converso com um piloto jovem por 20 a 30 minutos para ter uma boa ideia de sua personalidade e da estrutura ao seu redor. Mas com Max eu passei uma hora e meia em Graz. Minha conclusão dessa conversa foi: há um corpo muito jovem ali, mas alguém que é mentalmente pelo menos três a cinco anos mais maduro".

Foi uma conclusão que Toto Wolff e, portanto, a Mercedes também chegaram. Ambas as marcas estavam buscando as habilidades de Verstappen, mas tinham um caminho diferente em mente. A Mercedes estava necessariamente pensando em um ano de GP2 - o precursor da Fórmula 2 - enquanto a Red Bull poderia oferecer imediatamente uma vaga na F1.

Isso tornou a escolha mais fácil para a trindade que é Max Verstappen, Jos Verstappen e o empresário Raymond Vermeulen, também formado na época. As assinaturas foram feitas, a apresentação planejada, embora também envolvesse uma preparação intensiva para a estreia real em 2015.

Durante os primeiros testes de F1 em Rockingham e Adria Raceway, Verstappen tinha apenas 16 anos. O batismo de fogo em relativa calma correu bem e, então, chegou a hora da coisa real, pela primeira vez sob os holofotes com material de F1: uma sessão de treinos livres em um fim de semana oficial de GP.

Isso aconteceu em 3 de outubro de 2014 em uma das pistas mais técnicas do calendário da F1. "Fizemos deliberadamente o primeiro treino no circuito de Suzuka como uma espécie de teste definitivo para Max", explicou Marko.

"Esse é um dos circuitos mais difíceis de todo o calendário para jovens pilotos e nos deu uma boa chance de ver como Max se sairia em condições difíceis".

"Me lembro bem de que, no final da sessão, havia chamas saindo do meu carro, então tudo correu bem", ri Verstappen ao relembrar sua estreia nos treinos anos depois.

"Mas não, não estou brincando: foi uma boa sessão. Pode não ter sido fácil fazer a primeira aparição na F1 logo de cara em Suzuka, mas a Red Bull queria que eu começasse lá".

"Me lembro bem de quando saí para a pista pela primeira vez... Fiquei surpreso com a quantidade de potência que eu tinha de repente. Foi um choque para o meu sistema, tudo era muito maior e mais feroz do que eu estava acostumado", conta Verstappen.

"No começo, foi muito difícil, mas logo deu certo. Eu também não corri nenhum risco, foi apenas para entender o carro. Obviamente, eu ainda não tinha experiência, então o principal objetivo era aprender como seria a sensação de um carro de F1".

Outras imagens de 2014 que frequentemente voltam à tona agora datam do primeiro treino de Verstappen para o GP do Brasil. Em Interlagos, Max pareceu perder brevemente o controle de sua Toro Rosso, mas fez uma bela defesa - como faria novamente dois anos depois.

Essa é uma sessão de sexta-feira que Graham Watson, o chefe de equipe da Toro Rosso na época, ainda tem em sua mente.

"Max não é arrogante, mas, assim como seu pai, ele é cheio de autoconfiança. Eu vi isso pela primeira vez no Brasil, quando ele teve um momento de tensão durante o treino e quase bateu. Normalmente, um piloto jovem fica um pouco chateado nesse momento, mas Max conseguiu manter o carro sob controle e, uma volta depois, conseguiu seu melhor tempo".

"Temos que lembrar que Max estava dirigindo nosso carro de corrida para o fim de semana. Se ele tivesse um acidente grave, teríamos realmente um problema com os pilotos regulares... Mas, mesmo naquela idade, eu nunca pensei: 'Meu Deus, ele volta para o carro e dá tudo errado'. É difícil expressar em palavras exatamente o que senti, mas desde aquele momento eu sabia que Max seria especial".

"Max é um talento excepcional que aparece uma vez a cada década", disse Marko na época. "Desde os quatro anos de idade, ele dirige profissionalmente, portanto, apesar da pouca idade, ele já tem bastante experiência. Não estamos jogando roleta russa ao deixá-lo estrear tão cedo. Sabemos exatamente o que estamos fazendo e o sucesso provará que estamos certos", revelou o austríaco com confiança.

Dez anos depois, pode-se concluir que o sucesso previsto por Marko chegou. Por exemplo, Verstappen está listado como o mais jovem a conquistar pontos na F1, o mais jovem vencedor de corridas, o terceiro na lista de contagem de vitórias eternas e três títulos mundiais em seu currículo.

Ele também garantiu o segundo título no circuito de Suzuka, onde a aventura na F1 começou. Quando Verstappen agora se compara ao garoto que entrou pela primeira vez em 2014, ele aponta principalmente para a experiência adquirida.

"Não acho que eu seja necessariamente muito mais rápido do que há alguns anos. Também seria muito estranho encontrar dois ou três décimos por volta nesta fase de sua carreira. Mas como você já experimentou muitas coisas antes, você gerencia melhor as situações quando volta a participar delas".

"Você sabe melhor como construir um fim de semana de corrida e está mais relaxado em relação a muitas coisas. No começo, tudo é novo, a experiência o torna mais completo".

