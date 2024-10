Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull, está preocupado com o fato da vantagem da McLaren na Fórmula 1 ter se transformado em "um mundo totalmente novo" ultimamente, com o atual campeão Max Verstappen igualmente surpreso.

Lando Norris superou Verstappen por dois décimos na pole position antes de vencer o GP de Singapura com uma margem de 21 segundos sobre o piloto holandês- a diferença chegou a ser de 29 segundos.

Isso marcou a continuação de uma seca de oito corridas sem vitórias para a Red Bull e Verstappen, com apenas uma pole position e três pódios para o holandês nesse período, enquanto a McLaren acumulou quatro poles, o mesmo número de vitórias e 11 resultados entre os três primeiros.

Verstappen e Marko tiveram "uma longa conversa" por telefone na semana passada, na terça-feira, durante a qual foi mencionada a dificuldade de desempenho da Red Bull em comparação com a McLaren.

Em entrevista ào portal irmão do Motorsport.com, Formel1.de, Marko perguntou o que seu piloto lhe disse na ocasião: "Bem, que o domínio de Lando é alienígena, especialmente com pneus médios - ele nos tirou de nove décimos a um segundo por volta".

"Mesmo que nosso carro tivesse sido, digamos, otimizado, ele não poderia ter feito esses tempos com pneus médios. E todos nós estamos nos perguntando como ele fez isso".

"Quando Norris tira de nós nove décimos a um segundo por volta, é um mundo totalmente novo. E não se esqueça de que, na segunda stint, [Charles] Leclerc foi tão rápido quanto Lando ou quase um pouco mais rápido. Então, para nós, eu quase diria que o segundo lugar foi como uma vitória".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

Enquanto a McLaren construiu sua forma bem-sucedida com base na continuidade, tendo optado por manter o mesmo assoalho desde o GP de Miami, em maio, a equipe austríaca trouxe uma atualização "sutil" para o seu carro antes das rodadas de Baku e Marina Bay.

"É um passo na direção certa, mas não é suficiente", disse Marko sobre o assoalho atualizado para o RB20.

"Eles trabalharam muito, muito duro e obtiveram certas percepções. Não era um piso completamente novo, mas algumas partes eram novas. Mas acho que o fator decisivo será o desempenho em Austin, e há muitas outras coisas por vir."

O chefe da Red Bull, Christian Horner, descreveu a corrida de Monza como "o ponto mais baixo" para a equipe taurina, depois que Verstappen terminou em sexto lugar com um déficit de 38 segundos em relação ao vencedor da corrida, Leclerc, e Marko concordou que foi "mais do que um alerta".

"Foi a pior corrida desde... Não sei, não me lembro de quando erramos tanto em termos de estratégia, parada nos boxes, velocidade, tudo", enumerou.

"Mas agora estamos no caminho certo. O carro precisa ter uma janela de operação mais ampla - não uma janela em que mudanças relativamente pequenas, ou diferenças de temperatura de seis ou sete graus, possam afetar o desempenho".

"E mais velocidade e também mais largura de banda para que Max possa atacar. Sabemos que ele precisa de um carro com capacidade de mordida na dianteira.

Porque depender apenas de chegar em segundo não é bom o suficiente", acrescentou, referindo-se ao fato de que Verstappen ainda pode se dar ao luxo de chegar em segundo lugar em todas as corridas restantes para conquistar o título de pilotos.

No entanto, com a Red Bull em segundo no campeonato de construtores, 41 pontos atrás da McLaren e tendo marcado 119 pontos a menos nas últimas seis rodadas - em grande parte graças ao fato de Sergio Pérez não ter terminado uma única corrida entre os cinco primeiros desde Miami.

Marko admitiu que tal batalha pelo título provavelmente acabou "com o desempenho que temos atualmente".

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing, Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Mas estou otimista de que, se Max voltar a vencer corridas e Sergio conseguir chegar em terceiro ou quarto lugar, as coisas parecerão diferentes novamente", acrescentou. "Mas, por enquanto, o foco está principalmente no título de pilotos.

"Mas se conseguirmos isso - e acredito que isso só será possível se Max vencer pelo menos mais duas corridas - as coisas também parecerão um pouco mais promissoras no campeonato de construtores".

