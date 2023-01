Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin sugeriu que encontrou brechas nas regras da Fórmula 1 que permitiram que seu novo carro de 2023 apresentasse algumas ideias "inteligentes".

A equipe de Silverstone está se preparando para o lançamento de seu AMR23 no dia 13 de fevereiro, com o interesse em torno da equipe aumentando com a contratação de Fernando Alonso como parceiro de Lance Stroll para a temporada de 2023.

Embora permaneça tímido sobre os detalhes do design de seu novo modelo, o vice-diretor técnico da Aston Martin, Eric Blandin, sugere que deve haver algumas ideias interessantes sobre ele.

“Implementamos algumas inovações inteligentes no novo carro – elas são a cereja do bolo”, disse ele em entrevista publicada no site da Aston Martin.

"Eles são bons de se ter, mas não preponderantes.

"É ótimo quando você encontra uma pequena brecha e pode usá-la a seu favor, mas não é sempre que você pode basear um carro inteiro em torno dela. Em vez disso, é essencial acertar o básico e depois adicionar essas coisas.

“Quando você inicia um novo projeto de carro, identifica quais foram suas limitações no ano anterior – e como pode superá-las com o novo design – e define a arquitetura que lhe dará mais potencial para o futuro.

"Se você buscar o conceito errado, pode acabar se fechando - você fica sem caminho para o desenvolvimento - e essa é uma situação muito difícil de sair."

A Aston Martin costuma levar as coisas ao extremo, tendo lançado um conceito inovador de design de asa traseira no GP da Hungria do ano passado.

Aston Martin AMR22 rear wing Photo by: Uncredited

A solução da equipe contornou habilmente as regras que visavam limitar o que as equipes poderiam fazer com placas finais, mas, embora o design tenha recebido luz verde na última temporada, as mudanças nos regulamentos para 2023 significaram que agora esta asa é proibida.

O AMR23 parece ser bem diferente em relação ao carro do ano passado, que exigiu uma mudança de conceito no meio da temporada depois que a equipe percebeu que sua especificação de lançamento estava na direção errada.

Questionado sobre o quanto do design de 2023 era diferente, Blandin disse: “Pegamos todos os nossos aprendizados do carro do ano passado e os aplicamos ao carro deste ano.

"Grande parte do AMR23 é novo, é completamente diferente do AMR22. Mudamos mais de 90% das peças e mais de 95% das superfícies aerodinâmicas são diferentes."

Blandin também deixou claro que a equipe não tentaria enganar os fãs ao revelar um carro antigo renomeado em seu lançamento.

"Vamos revelar o carro real, assim como fizemos no ano passado", disse ele. "O carro que revelaremos em nossa nova fábrica em Silverstone em 13 de fevereiro será o verdadeiro AMR23. Não vamos decepcionar os fãs."

F1: WIILIAMS será a ‘MERCEDES B’? Como NOVO CHEFE pode tirar equipe do BURACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #213 – Briga por 11ª equipe escancara crise entre FIA e F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music