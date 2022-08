F1: McLaren deve encerrar acordo com Ricciardo para dar lugar a Piastri em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Acredita-se que a McLaren tenha assinado com Oscar Piastri, inicialmente, um contrato de piloto reserva para 2023 e que agora, pretenda atualizar para uma vaga de principal na Fórmula 1, supondo que um plano para a saída antecipada de Daniel Ricciardo, antes do fim oficial do contrato em 2023, seja finalmente acordado.

Ricciardo tem contrato com a McLaren para a próxima temporada, como parte original do vínculo de três anos assinado no início de 2020, enquanto ele ainda estava na Renault.

Porém, agora, Ricciardo e a equipe terão que chegar a um acordo envolvendo um pagamento substancial para que ele saia no final desta temporada. Ele não tem interesse em entrar de lado no programa de Fórmula E da equipe e está determinado a encontrar outra vaga na F1.

A equipe de Woking está confiante de que pode manter Piastri, apesar da alegação da Alpine de que tem um contrato válido com o jovem para 2023. A equipe de Enstone fez um anúncio nesse sentido na terça-feira, que foi posteriormente contestado por Piastri nas mídias sociais.

Acredita-se que a capacidade de Piastri de se afastar da Alpine se baseie em uma alegação de que seu contrato de 2023 com a equipe nunca foi assinado adequadamente. A data de 31 de julho – que se acredita estar relacionada a uma opção que a equipe tinha sobre ele – é entendida como não tendo relevância especial.

A disputa parece destinada ao Conselho de Reconhecimento de Contratos, embora também haja alguma dúvida sobre se a Alpine realmente apresentou um contrato com o CRB que cobria 2023.

Surgiu que a McLaren começou a explorar a possibilidade de contratar Piastri há várias semanas, enquanto procurava possíveis substitutos para Ricciardo.

O chefe da equipe McLaren, Andreas Seidl, é próximo do gerente de Piastri, Mark Webber, tendo trabalhado com ele com a Porsche no Campeonato Mundial de Endurance da FIA. Naquela época, Piastri parecia pronto para ir para a Williams em um contrato de empréstimo que o levaria de volta à Alpine em 2024 ou possivelmente em 2025.

No entanto, depois que a McLaren mostrou interesse, surgiu que Piastri poderia ser um agente livre para 2023, e com a equipe de Woking vista como um passo à frente da Williams, as negociações se tornaram mais sérias.

Enquanto isso, Ricciardo está claramente no topo da lista de possíveis substitutos para Fernando Alonso na Alpine, embora tenha incomodado a alta administração da Renault quando concordou com sua mudança para a McLaren, e esse obstáculo terá que ser superado. A Haas também pode ser uma opção se, como esperado, Mick Schumacher sair, embora, em teoria, a Ferrari tenha direito a quem ocupa o lugar.

Às vezes, acordos de recompensa como o que Ricciardo está definido para receber podem ser afetados pelo piloto em questão encontrar posteriormente um assento em outro lugar. Quando Kimi Raikkonen foi dispensado pela Ferrari no final de 2009, ele passou dois anos fora da F1 em parte para poder reter o valor total.

No entanto, entende-se que, dadas as quantias envolvidas necessárias para satisfazer o acordo original de Ricciardo, um cenário é que, mesmo que ele consiga uma corrida em outro lugar, ele ainda poderá ser pago pela McLaren para não correr pela equipe em 2023.

