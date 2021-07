O chefe da McLaren, Andreas Seidl, disse que a equipe deve permanecer "realista" sobre seu verdadeiro potencial na Fórmula 1, apesar da batalha com a Mercedes no GP da Áustria no último fim de semana.

Lando Norris se classificou na primeira fila do Red Bull Ring e correu à frente de Lewis Hamilton nos primeiros estágios da corrida.

Depois que Hamilton perdeu o ritmo por danos no seu W12, Norris ultrapassou o heptacampeão para terminar em terceiro.

Mas, apesar de ter tido um fim de semana mais forte em termos gerais de ritmo, o chefe da equipe, Seidl, está muito "realista" quanto ao desempenho apresentado. Ele enfatizou que, embora as atualizações do MCL35M tenham melhorado, as longas retas e curvas de alta velocidade do Red Bull Ring jogaram a favor das características do carro.

“Acho que precisamos ser realistas, era uma pista que se adequava ao nosso carro”, explicou Seidl.

“O que foi bom ver é que eu acho que, em comparação com o fim de semana passado, com os desenvolvimentos e com o ajuste fino que fizemos com a configuração, definitivamente demos um passo em frente em termos de desempenho, tanto na classificação quanto na corrida."

“Isso nos permitiu estar em uma posição hoje para batalhar alguns dos melhores carros."

“Mas não sei exatamente quais problemas, por exemplo, a Mercedes ou Lewis teve, o que nos deu a chance de marcar um pódio puramente por nosso próprio desempenho, o que é ótimo.”

Andreas Seidl celebrates with Lando Norris and Daniel Ricciardo after 2021 Austrian GP Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Seidl disse antes da corrida que a melhor esperança da McLaren era um quinto lugar, já que a equipe acreditava que não tinha a velocidade necessária para vencer a Mercedes e Red Bull.

Ele está certo de que não pode esperar repetir em todos os lugares o resultado obtido na Áustria.

“Não adianta ver coisas que não existem”, disse.

“Você precisa ser realista e, por exemplo, se você olhar para a corrida no fim de semana passado, e estivermos aqui na mesma pista um fim de semana depois, não tivemos chance de lutar contra esses quatro carros. Havia uma lacuna enorme."

“Então sabíamos que teríamos um carro melhor em comparação com o fim de semana passado, mas não podíamos esperar que pudéssemos lutar contra eles assim."

“Ao mesmo tempo, não sabemos quais problemas eles experimentaram: especialmente a Mercedes."

“Sabemos exatamente onde estamos como equipe, sabemos qual é o déficit. A gente sabe que o déficit ainda está do lado da equipe em termos de infraestrutura e assim por diante. Portanto, não é uma surpresa estarmos onde estamos."

“Estamos em uma jornada. Temos um plano claro de como queremos reduzir esse déficit e isso leva alguns anos, mas o bom é que demos alguns passos."

“Somos ambiciosos, mas não há mágica e simplesmente acho que é sempre bom ser realista e não se deixar levar por resultados como o da Áustria, que são ótimos e dão boa energia à equipe."

“Mas isso não muda a imagem, a imagem realista que temos em termos de onde estamos", concluiu.

