Com a chegada de novas peças da Red Bull continuando a ser detectadas no GP da Áustria de Fórmula 1 no último fim de semana, não é de se admirar que Max Verstappen tenha elogiado o progresso que a equipe fez na entrega de um carro que parecia estar 'nos trilhos'.

A escuderia austríaca está claramente apoiando Verstappen em sua luta contra Lewis Hamilton pelo título de pilotos de 2021, com o holandês recebendo atualizações regularmente à frente do companheiro de equipe Sergio Pérez.

Isso veio na forma de duas mudanças na Áustria, quando Verstappen adotou uma especificação de asa dianteira diferente para o GP da Estíria.

Ele também usufruiu de outras mudanças no conjunto de defletores do sidepod, já que a Red Bull fez uma oferta para impulsionar ainda mais o desempenho de seu RB16B.

A escuderia seguiu a tendência iniciada pela Haas há algum tempo de uma matriz de defletores tipo veneziana.

No entanto, ela modificou continuamente o conjunto para atender a alterações nas superfícies aerodinâmicas circundantes, ao mesmo tempo que buscava um desempenho extra que vem como resultado de ajustes diretos.

Red Bull Racing RB16B old bargeboard detail Photo by: Giorgio Piola

Neste caso, a atualização mais recente parece resultar da alteração que a equipe fez no defletor em Portugal, quando seu formato foi modificado e colocado na frente da peça do assoalho em formato de cabeça de machado.

Isso fez com que os dois elementos inferiores ficassem encaixados atrás do defletor. Então, agora, o time adicionou um terceiro elemento e os estendeu para que alcancem mais fundo no assoalho.

A estrutura veneziana que preenche a lacuna entre os dois defletores verticais também foi alterada como consequência, com a terceira e a quarta ripas de baixo para cima tendo sido as mais afetadas.

Red Bull Racing RB16B front wing comparison Photo by: Uncredited

A asa dianteira usada no RB16B de Verstappen apresentou um novo design de plano principal para a segunda corrida no Red Bull Ring, com a borda no ponto de transição com a seção neutra da asa subindo dramaticamente.

Isso tem um impacto enorme no conhecido vórtice Y250, que é gerado pela superfície e o diferencial de pressão criado pelas duas superfícies que se unem.

Qualquer alteração aqui, seja no plano principal, ou na forma dos flaps e suas pontas logo atrás, pode ter um impacto considerável na vorticidade, com a forma, direção e força do vórtice sendo afetados pelas mudanças nessas superfícies.

Red Bull RB16B diffuser detail Photo by: Giorgio Piola

Enquanto isso, uma semana depois do GP da Estíria, a Red Bull recebeu uma nova entrega de peças que significava que a configuração do difusor totalmente serrilhado que Verstappen desfrutou na primeira corrida também pôde ser encontrada no carro de Pérez.

