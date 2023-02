F1: McLaren 'esconde jogo' ao colocar MCL60 na pista

Carregar reprodutor de áudio

Doze meses depois que a McLaren teve uma pré-temporada desastrosa no Bahrein e uma decepcionante primeira corrida na temporada 2022 da Fórmula 1 depois de sofrer sérios problemas de superaquecimento dos freios, a equipe fez de tudo para garantir que desta vez não houvesse repetição desses contratempos.

Ciente de que há apenas um teste antes da corrida de estreia do calendário de 2023 em Sakhir, a McLaren reservou um de seus dois 'dias de filmagem' no circuito do Bahrein para verificar se seu novo carro poderia rodar sem problemas.

Embora limitadas a um máximo de 100 km (que os regulamentos permitem nesses dias), essas voltas foram suficientes para dar à equipe uma indicação importante se havia algum problema que precisava ser resolvido antes do início dos testes oficiais da pré-temporada na quinta-feira.

Após sua ida à pista, Lando Norris disse que o dia foi vital para garantir que eles não começassem a temporada com o pé esquerdo, como no ano passado.

"Penso que foi um dia muito importante para nós, até porque temos de começar a temporada melhor do que no ano passado", explicou o britânico. "Até agora, fizemos exatamente isso, então estou feliz que a equipe também esteja feliz. Muito trabalho duro foi feito para garantir que começássemos sem problemas e de forma confiável."

Segredos do assoalho

O shakedown também gerou um pouco de intriga, já que a McLaren fez de tudo para garantir que alguns dos segredos do design de seu novo carro ainda não fossem revelados aos olhos de seus rivais.

Os vídeos e fotos do novo MCL60 divulgados após o dia de filmagem foram cuidadosamente enquadrados para que não fosse possível analisar os detalhes específicos da borda do assoalho, que é uma área crítica para o desempenho da atual geração de carros.

Além disso, ao filmar o carro em áreas da pista onde o 'piso' poderia ser claramente visto, a equipe desfocou intencionalmente essa área do carro. Mostramos na imagem a seguir:

McLaren MCL60 floor edge detail Photo by: Uncredited

A McLaren não é a única equipe que optou por não mostrar muito de seu novo carro até agora este ano, e a Red Bull em particular, tem sido muito cuidadosa quando se trata de exibir seu novo RB19.

A equipe revelou uma versão do RB18 do ano passado em seu evento em Nova York no início deste mês (apesar de dizer que faria isso com o RB19 real), enquanto a única filmagem do novo RB19 de seu shakedown foi desbotada e cortada para não oferecer detalhes específicos das mudanças feitas em seu carro mais recente.

