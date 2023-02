Carregar reprodutor de áudio

Ao contrário de outras equipes que esconderam suas soluções mais interessantes, a Ferrari entrou na pista de Fiorano momentos depois de apresentar seu novo carro para a temporada 2023 da Fórmula 1 com o "duto de bypass" que tanto despertou interesse no lançamento do SF-23.

A novidade da escuderia italiana é um duto que permite que o fluxo seja deslocado da parte inferior da barriga do carro, em direção à região superior da lateral, onde uma saída de ar em forma de periscópio expele o ar frio que acelera o quente ar que sai pelas 'brânquias', ajudando a resfriar a unidade de potência e melhorando a eficiência aerodinâmica.

Ferrari SF-23, detalhe do duto de bypass que está OK para a FIA Photo by: Giorgio Piola

O "duto S" revisado visto nas laterais da carroceria do carro vermelho, enquanto anteriormente esse conceito só havia sido visto entre o nariz e a frente do chassi, foi obviamente mostrado pela Ferrari ao departamento técnico da FIA, que não mostrou nenhuma objeção à instalação da solução no carro desde sua estreia em 14 de fevereiro.

A solução, portanto, é perfeitamente legal para a FIA, ainda que todos os carros passem pelos controles habituais antes do início de cada temporada e a própria Federação Internacional não queira fazer comentários específicos sobre carros específicos antes da corrida de abertura marcada para primeiro fim de semana de março.

Por outro lado, colegas do Formu1a.uno escreveram que a FIA ​​recebeu o primeiro pedido de esclarecimento regulatório precisamente sobre o "duto de bypass" do SF-23, embora a equipe não tenha recebido nenhuma objeção a esse respeito até o momento.

Pedidos de esclarecimentos não devem ser nenhuma surpresa: uma equipe tem todo o direito de perguntar aos escrutinadores se uma solução deve ser considerada legal mesmo após uma interpretação normativa diferente, olhando a ideia com um olhar diferente daquele com o qual foi feito, concebido e submetido à FIA.

A questão está na mesa, mas a equipe de Maranello olha com confiança para os testes do Bahrein e não parece temer surpresas em uma solução que já gerou muito debate entre os torcedores.

