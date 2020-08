Para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, a McLaren trouxe um novo pacote de atualizações em aerodinâmica, especificamente novas versões do assoalho e das asas dianteira e traseira, visando melhorar a performance em curvas de baixa. E depois de um resultado satisfatório na sexta, as atualizações serão mantidas.

A alta temperatura da pista e as rajadas de vento tornaram difícil a acumulação de dados sobre as peças. Porém, o chefe da equipe, Andreas Seidl, disse que o veredito geral é que elas mudaram a performance. Sainz foi sexto no TL2.

"Tivemos um programa de teste como queríamos, então agradeço a equipe pelo esforço de voltar para casa nas últimas semanas para finalizar esse pacote".

"Fizemos testes no TL1, que conseguimos completar. E pelas análises que conseguimos fazer, tivemos um bom sinal de que estamos indo na direção correta. É importante ter essa correlação entre o que vemos no túnel de vento e aqui na pista. Ao mesmo tempo, não foi um dia fácil por causa das rajadas de vento".

"Não é o cenário ideal quando precisamos fazer comparações com medidas exatas, porque os passos dados são tão pequenos que, em um mundo ideal, você quer condições de laboratório".

"Mas, mesmo assim, completamos o programa e, em adição a algumas mudanças no carro na área técnica para a segunda sessão, acredito que estávamos dentro da performance esperada".

"Os pilotos não estão totalmente felizes com o carro, especificamente o balanço. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ter cuidado com essas condições de vento além da pista quente para termos certeza que vamos tirar a leitura correta".

