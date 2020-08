A Racing Point segue negociando com Sebastian Vettel para uma possível vaga na Aston Martin em 2021 na Fórmula 1, apesar de já ter Sergio Pérez e Lance Stroll com contratos garantidos. Porém, neste sábado, a equipe falou sobre um dos principais assuntos do paddock nas últimas semanas: a cláusula de saída de Pérez que teria que ser acionada até 31 de julho.

Com Pérez e Stroll tendo contratos de longa duração com a equipe, a eventual chegada de Vettel significaria que um deles teria que sair. Na semana passada, o mexicano disse que era óbvio quem sairia caso a contratação do alemão se confirmasse.

Desde o início do mês, haviam rumores de que, no contrato de Pérez, havia uma cláusula que permitia a equipe liberá-lo sem maiores problemas, desde que fosse acionada até o final de julho, ou seja, na última sexta-feira.

Mas Otmar Szafnauer, chefe da Racing Point, confirmou que a especulação sobre a data envolvendo essa cláusula não era real.

"Nós não gostamos de falar sobre detalhes dos nossos contratos", disse Szafnauer ao Motorsport.com. "Mas vou aproveitar a oportunidade para falar a você que essa opção que vocês tanto falam e que estaria expirando hoje não é real. Não é o caso".

Pérez e a Racing Point têm evitado falar sobre o futuro de ambos, com as partes reiterando repetidamente que os contratos válidos continuam em ação para 2021. Anteriormente, Pérez havia confirmado que haviam cláusulas em seu contrato que permitiam dissolução do mesmo, relacionado principalmente a acordos de patrocínio.

A Racing Point parece ser o melhor caminho para Vettel continuar no grid da F1 em 2021 após a Ferrari anunciar a saída do tetracampeão no final do ano, abrindo lugar para a chegada de Carlos Sainz.

Na quinta, Vettel disse que não tinha pressa para tomar uma decisão sobre seu futuro.

"Provavelmente é realista ser paciente e esperar um pouco. Isso pode ser algumas semanas. Pode ser mais. Nada mudou no que eu venho dizendo nas últimas semanas, não tenho pressa. Quero ter certeza que estarei tomando a decisão correta para mim".

