Chefe de equipe da Alpine, Oliver Oakes disse que um potencial arranjo para trocar Esteban Ocon por Jack Doohan no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 do próximo fim de semana está indo "em uma direção que convém a todos".

A equipe anunciou que a decisão já foi tomada e Ocon está liberado para pilotar pela Haas no teste pós-temporada em Abu Dhabi.

Isso permite que Doohan faça sua estreia antes de 2025, dando-lhe um fim de semana completo de experiência como piloto de F1 antes da abertura da temporada do próximo ano, em sua corrida de casa em Melbourne, na Austrália.

Falando sobre as negociações, Oakes explicou que o assunto é complexo, já que tanto a Alpine quanto a Mercedes - cujo chefão é Toto Wolff, manager de Ocon - estão envolvidas nas conversas, mas o comandante da antiga Renault acha que uma solução adequada para todos será apresentada.

"Acho que isso vem de todos os lados, na verdade. Acho que se pode dizer que é bom ter o Jack mais cedo. Acho que se pode dizer que, do lado de Ocon, é bom seguir em frente mais cedo. Acho que isso é bom para todos. Portanto, acho que a discussão é bastante natural. Honestamente, Ocon também tem sido uma grande parte desta equipe e, de ambos os lados, é bom para cada um", afirmou o dirigente inglês.

Oakes sugeriu que a insatisfação anterior entre Ocon e a Alpine - que chegou ao ápice após um confronto com Pierre Gasly em Mônaco - teve seu papel no possível fim precoce do relacionamento, mas acrescentou que é uma evolução "natural" para Ocon querer começar a trabalhar com o novo time.

Ele considerou que as conversas sobre o futuro de Ocon entre Wolff e o executivo da Alpine Flavio Briatore devem ser relativamente simples. "Acho que você poderia dizer que [os desentendimentos anteriores] têm um papel a desempenhar. Mas acho que a parte mais importante é uma espécie de evolução natural, pois ele vai seguir em frente [no próximo ano]. É bom para nós dois fazermos isso um pouco mais cedo na última rodada ou não?", refletiu Oakes.

"Também pode ser visto como uma vantagem ter Jack na equipe, trabalhando com todos, e acabar com essas expectativa já agora, em vez de fazê-lo no ano que vem, na Austrália. Acho que, na verdade, é provável que isso pareça ser adequado a todos, e vamos discutir o assunto. Acho que Toto e Flavio têm um relacionamento muito bom, então tenho certeza de que eles farão o que for certo para cada um lá", disse Oakes.

