Os recentes 'dramas' envolvendo a FIA e as demissões repentinas fizeram com que Toto Wolff, chefe da Mercedes, desse uma alfinetada no órgão regulamentador da Fórmula 1 dizendo que eles poderiam criar o "próprio reality show".

Em meio a uma série de mudanças na equipe nas últimas semanas, que incluíram a demissão do diretor de corridas da F1, Niels Wittich, antes do GP de Las Vegas, a FIA tem sido alvo de muita intriga.

Houve também a pressão aplicada pelos pilotos ao publicarem uma carta aberta, exigindo uma posição da FIA e de seu presidente, Mohammed Ben Sulayem. No texto, os competidores dizem que querem ser tratados como adultos e pedem clareza sobre onde o dinheiro das multas está sendo gasto.

No entanto, Ben Sulayem não se importa com o que pensam as pessoas de fora do órgão dirigente, pois deixou claro no GP do Catar, em referência ao pedido dos pilotos, que "não é da conta deles".

Poucas horas depois, a maneira como a FIA lidou com a corrida do Catar tornou-se um dos principais pontos de discussão, em meio ao debate sobre como o controle de corrida lidou com o retrovisor no meio da pista antes de ser atingido por um carro e, em seguida, a gravidade de várias penalidades aplicadas.

Wolff, que viu seus dois pilotos receberem sanções por infrações separadas na corrida, diz que a situação em torno da FIA está longe de ser ideal no momento.

"De modo geral, se olharmos para ela de forma positiva, ela poderia ter seu próprio reality show com o que está acontecendo no momento", disse ele.

"Acho que todas as partes interessadas precisam ter em mente que precisamos proteger esse santo graal que é o esporte, e fazê-lo com responsabilidade, prestação de contas e transparência. E não é isso que está acontecendo".

"Portanto, não posso dar uma olhada na organização. Entendo o que nós [as equipes] estamos fazendo para tentar manter isso em ordem. Mas é bom que os pilotos estejam unidos nesse quadro geral, como demonstraram".

"As equipes entendem muito bem o que acreditamos ser certo ou errado. Então, todos precisam se olhar no espelho e dizer: 'estou contribuindo com o melhor para este esporte ou não?'"

O Safety Car da Mercedes AMG Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38 saindo dos boxes Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Na sequência das observações de Ben Sulayem sobre "não ter nada a ver com eles", Wolff concordou que, de fato, a maneira como o presidente da FIA lidava com as questões dentro de sua organização era de sua responsabilidade.

No entanto, ele achava que havia um dever do órgão regulador de garantir que agisse no melhor interesse do esporte a motor em geral.

"Acho que ele [Ben Sulayem] pode demitir quantas pessoas quiser; como [é] sua organização, ele é o presidente. Isso não é algo em que qualquer outra pessoa esteja envolvida".

"O que se torna importante para os pilotos e para todos nós é: 'isso melhora o processo de tomada de decisão? Os regulamentos são melhores? O esporte está melhorando devido a essas mudanças na organização, no pessoal?'"

"Se a resposta para tudo isso for sim, está fazendo isso, então esse é um assunto interno que ele tem que resolver".

"Mas, obviamente, o que está nas notícias e a possível repercussão em termos de negatividade e reputação é algo ruim para todos nós".

"E foi isso que eu quis dizer; todos nós estamos neste esporte e todas as partes interessadas; a mídia, a FIA, os pilotos, as equipes, a Liberty [Media], Stefano [Domenicali], acho que, em tempos de tanta polarização, tanto conflito, a racionalidade precisa vencer. E, para mim, não parece ser esse o caso no momento".

MAX VENCE COM FOLGA pós-ERRO DE NORRIS! Leclerc e Piastri top3. RICO PENTEADO e FELIPE MOTTA debatem | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!