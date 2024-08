F1: Norris lidera TL1 'reduzido' pela chuva e pelo vento

Quase não teve treino na Holanda! A chuva e o vento forte prejudicaram bastante a primeira sessão de treinos livres da Fórmula 1 em Zandvoort.

No tempo que deu, Lando Norris liderou seguido por Max Verstappen e Lewis Hamilton.

O treino

Minutos antes do treino começar, a chuva caiu e molhou bastante a pista, além do vento forte que deixou a ida à pista improvável. Com pneus para essas condições, Gasly e Hulkenberg foram testar se havia a possibilidade de treinar.

E não demorou muito para o alemão ir parar na brita - na área de escape por conta do traçado extremamente escorregadio. Foi somente na metade da sessão que o tempo firmou, a pista secou em pouco os pilotos puderam fazer as atividades de forma normal.

Apenas nos minutos finais que alguns tempos de volta rápida foram arriscados, com Norris calçando os pneus de faixa vermelha, puxando 'o bonde'. Norris, Piastri, Alonso, Russell e Verstappen foram empilhando volta atrás de volta.

