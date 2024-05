Após críticas nas redes sociais, a McLaren veio à público explicar que uma visita do ex-presidente americano Donald Trump aos boxes da equipe no GP de Miami de Fórmula 1 não representa uma forma de apoio à campanha do político, que disputa o pleito presidencial novamente neste ano contra Joe Biden.

Em meio à campanha para a eleição de novembro deste ano, Trump, que também enfrenta problemas legais com a justiça de Nova York, fez uma polêmica aparição no paddock de Miami no domingo, tendo sido visto em conversas com importantes nomes do esporte.

O ex-presidente também publicou fotos nos boxes da McLaren e em conversas com o CEO Zak Brown, enquanto vários fãs nas arquibancadas entoavam cantos de apoio. Mas a natureza controversa de Trump também levantou debates sobre porquê a F1 e a McLaren haviam dado a ele uma plataforma internacional de mídia, com o time britânico explicando que a decisão não tinha motivação política.

Em um comunicado, a equipe disse: "A McLaren é uma organização apolítica. Porém, reconhecemos e respeitamos o Gabinete do Presidente dos Estados Unidos. Então, quando o pedido foi feito para a visita à nossa garagem no dia da corrida, aceitamos o pedido junto com o presidente da FIA e os CEOs da Liberty Media e da F1".

"Ficamos honrados pelo fato da McLaren Racing ter sido escolhida como a representante da F1, o que nos deu a oportunidade de mostrar a engenharia de ponta que trazemos para o automobilismo".

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, is congratulated by Donald Trump Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A visita de Trump à McLaren coincidiu com a primeira vitória da equipe desde o GP da Itália de 2021, marcando também o primeiro triunfo de Lando Norris. Falando após a corrida, o britânico disse que o ex-presidente o parabenizou - chamando-o de "amuleto da sorte".

Falando sobre ter Trump nos boxes, Norris disse: "Não vi ele lá, para ser honesto. Estava ocupado me preparando para a corrida. Mas ele me viu depois e veio me parabenizar. Então diria que é uma honra, porque quando você tem uma pessoa dessas, deve ser uma honra, porque eles tiram tempo de suas vidas para mostrar respeito pelo que você fez".

"Ele brincou que foi meu amuleto da sorte pela vitória. Então não sei se ele virá para mais corridas agora. Mas sim, há várias pessoas especiais ou legais que estiveram aqui neste fim de semana. Donald é uma pessoa que é preciso respeitar de várias formas".

"E sim, para qualquer um que reconhece o que você pode fazer, reconhecer a ética do seu trabalho, sou grato por isso. Então foi um momento legal".

