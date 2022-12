Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação de Mick Schumacher como piloto reserva para a temporada de 2023 da Fórmula 1.

Depois de perder seu lugar na Haas no final de 2022 e encerrar sua parceria com a Academia de Pilotos da Ferrari, Schumacher se associou à Mercedes – a equipe pela qual seu pai, Michael, correu pela última vez na F1. A função fará com que Schumacher se junte à equipe de Toto Wolff em todas as corridas até 2023, além de conduzir um extenso trabalho no simulador para apoiar Lewis Hamilton e George Russell.

A Mercedes estava aberta em seu interesse em contratar Schumacher como piloto reserva para 2023, com o chefe da equipe, Wolff, confirmando em Abu Dhabi que estava ansioso para manter negociações, levando a um acordo.

“Estou emocionado por fazer parte da equipe Mercedes como piloto reserva para 2023 e estou comprometido em dar tudo de mim para contribuir neste ambiente tão competitivo e profissional”, disse Schumacher.

“Tomo isso como um novo começo e estou muito animado e grato a Toto e a todos os envolvidos por confiarem em mim. A F1 é um mundo tão fascinante e você nunca para de aprender, então estou ansioso para absorver mais conhecimento e colocar todos os meus esforços em benefício da equipe Mercedes”.

Wolff acrescentou: “Mick é um jovem piloto talentoso e estamos muito satisfeitos em tê-lo na equipe. Ele é um trabalhador esforçado, tem uma abordagem calma e metódica e ainda tem fome de aprender e melhorar como piloto.

“Todas essas são qualidades importantes e estamos entusiasmados por ele nos ajudar a desenvolver o W14. Também sabemos que, com dois anos de experiência em corridas, ele estará pronto para entrar no carro a curto prazo para substituir Lewis ou George, caso seja necessário”.

Schumacher perdeu seu lugar na Haas após uma difícil segunda temporada na F1, que o viu lutar para igualar o companheiro de equipe Kevin Magnussen em desempenho. Ele registrou um sexto lugar como melhor resultado na Áustria, um dos dois pontos conquistados durante a temporada, mas não foi o suficiente para salvar sua vaga, já que Haas se voltou para Nico Hulkenberg no próximo ano.

A Mercedes precisava de um novo piloto reserva depois de ver seus nomes existentes, Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne, ocuparem cargos em outros lugares em 2023. De Vries correrá em tempo integral na F1 pela AlphaTauri, enquanto Vandoorne se juntou à Aston Martin como seu piloto reserva.

Ferrari

Conforme revelado pelo Motorsport.com no final de agosto, a parceria de Schumacher e Ferrari, iniciada em 2019, estava definida para chegar ao que foi descrito como um “fim natural” após a temporada de 2022.

Em um comunicado divulgado pela Ferrari na manhã desta quinta, foi confirmado que a equipe e Schumacher "decidiram mutuamente não estender sua colaboração, depois de trabalharem juntos por quatro anos com Mick fazendo parte da Ferrari Driver Academy".

“Mick se juntou à família Ferrari por meio do programa de jovens pilotos em 2019 e, como piloto da FDA, competiu na Fórmula 2 por duas temporadas com a equipe Prema Racing”, dizia o comunicado da Ferrari.

"Ele venceu três corridas e garantiu o título do campeonato de 2020. No ano seguinte, estreou na Fórmula 1 com a Haas F1 Team. Correu pela equipe por dois anos, começando em 43 corridas e marcando 12 pontos, terminando em sexto nesta GP da Áustria do ano e 8º no GP da Inglaterra. Além disso, ele cobriu o papel de piloto reserva da Escuderia Ferrari para a temporada de Fórmula 1 de 2022.

"A Ferrari agradece a Mick por esses quatro anos e os muitos quilômetros percorridos juntos e deseja a ele tudo de bom para o futuro."

