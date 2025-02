A Mercedes revelou seus novos uniformes de corrida projetados pela Adidas enquanto se prepara para a nova era de George Russell e Andrea Kimi Antonelli na Fórmula 1.

Com o contrato com a Puma expirando no final da temporada de 2024, a Mercedes assinou um novo acordo com a gigante alemã de artigos esportivos Adidas.

A Puma foi a fornecedora de vestuário da Mercedes durante toda a era de Lewis Hamilton. Depois que o inglês se juntou à Ferrari, Kimi Antonelli, de 18 anos, foi trazido para a equipe como seu substituto.

Os novos trajes de corrida e vestuário da equipe apresentam as icônicas três listras nos ombros da Adidas.

