F1: De volta à Mercedes, Bottas não poderá continuar posando nu

Valtteri Bottas ficou conhecido por seus calendários com nudez nos últimos anos, mas sua volta à Mercedes na temporada de 2025 da Fórmula 1 marca um ponto de virada nesse costume do piloto.

Isso porque, recentemente, Toto Wolff declarou que o retorno do finlandês não permitirá que ele continue posando nu. Importante lembrar que a venda dos calendários foram revertidas para pesquisas de câncer de próstata.

Desde que deixou a Mercedes, o piloto mostrou uma nova personalidade, se tornando mais carismático e se permitindo fazer coisas que os alemães não permitiam anteriormente. Além disso, Bottas também foi muito influenciado por sua namorada, Tiffany Cromwell.

Um sinal disso foi sua mudança de penteado e o fato de que estávamos vendo cada vez mais o seu traseiro. O que começou como uma única foto nas mídias sociais cresceu nos últimos anos e se transformou em um calendário completo (Bottass 2024) que os fãs podem comprar e doar para a caridade.

Mas deve se tornar coisas do passado, agora que Bottas está de volta à Mercedes, onde as regras são um pouco mais rígidas do que na Sauber. O chefe da equipe disse ao RacingNews365 que seu antigo novo piloto pode ter que se segurar um pouco, mas não em todas as áreas.

"Somos a Mercedes, portanto, um calendário com nudez pode não ser adequado. Na verdade, já conversamos sobre isso, mas, enquanto isso, é importante manter-se fiel a si mesmo".

Isso significa que a prática de Bottas não precisará deixar de lado completamente o seu novo visual com o corte de cabelo, mas deve sofrer algumas mudanças.

"Se ele quiser manter o corte de cabelo feio da Bundesliga, ele pode", brincou Wolff.

O piloto finlandês não foi recrutado pela equipe apenas para fins de marketing, é claro, pois ele terá importantes responsabilidades nos bastidores do desenvolvimento do carro, além de ajudar o recém-chegado Kimi Antonelli.

"Parte do papel de Valtteri será ficar de olho em Kimi. Estar lá para aconselhá-lo, para ver o que está acontecendo com ele na pista. E Kimi aprenderá muito com Valtteri e George".

BORTOLETO revela TESTE SURPRESA, veja depoimento; WOLFF DESILUDIDO com HAMILTON, Honda em APUROS e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa histórias mais interessantes da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!