F1: Mercedes comenta declaração polêmica de Hamilton em Ímola

O chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, negou que haja um desentendimento nos bastidores com o piloto britânico Lewis Hamilton, após declaração polêmica do heptacampeão mundial neste fim de semana em Ímola, onde acontece o GP da Emilia Romagna.

Depois de ser eliminado no Q2, Hamilton foi visto tendo um diálogo intenso com Wolff na garagem da Mercedes. O piloto foi questionado sobre o assunto da conversa, mas disse que era algo restrito a ele e Wolff.

Por isso, o Motorsport.com questionou Wolff sobre o episódio. O chefe da Mercedes negou que haja qualquer tipo de tensão entre ele e Hamilton e afirmou que é "engraçado como isso foi interpretado".

"Lewis e eu compartilhamos frustrações por não termos sido capazes de ter performance em volta rápida e falamos sobre como isso é incômodo. Mas foi basicamente o mesmo ponto de vista e apenas raiva."

"Não há cisão e não existe isso de culpar alguém específico ou qualquer coisa que o valha. Há pressão, mas eu diria que a pressão necessária para ajustar as coisas. Ninguém na equipe está gostando deste momento", explicou Wolff.

