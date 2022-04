Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc parecia a caminho de uma importante vitória contra Max Verstappen na corrida sprint da Fórmula 1 em Ímola, mas tudo mudou quando seus compostos macios começaram a perder rendimento, o que permitiu uma manobra do holandês para vencer. E segundo o monegasco, se a Ferrari quiser "lutar pela vitória" amanhã, precisa "curar" a degradação de pneus vista hoje.

O piloto da Ferrari chegou a abrir 1s7 para o rival, mas a situação começou a mudar na volta 15 de 21, permitindo uma aproximação rápida de Verstappen a ponto de ativar o DRS. Sem ter como se defender, Leclerc foi presa fácil para o holandês, que ultrapassou e logo abriu uma boa vantagem.

Leclerc disse que seus problemas de pneus foram causados pela suas tentativas de abrir uma vantagem para Verstappen no começo da prova: "Tive uma boa largada. Não estávamos lado a lado na curva 1 e pude focar na minha própria corrida a partir daí".

"Tentei forçar no começo para abrir diferença para Max, saindo da zona de DRS, porque sabia que estaria vulnerável. Mas paguei o preço depois com a degradação, sofrendo muito nas duas, três voltas finais".

Charles Leclerc was powerless to hold off Max Verstappen in Saturday's 21-lap sprint race Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Questionado pelo Motorsport.com se ele acha que o resultado pode ser revertido no GP, Leclerc disse: "Acho que os ritmos são similares. O que fez a diferença no fim foi a degradação. Se conseguirmos curar isso para amanhã, tenho certeza de que estaremos na luta pela vitória. Se não, será mais difícil".

Verstappen observou que seu rival inicialmente tinha mais ritmo que ele, antes de "ficar sem pneus", o que o permitiu se aproximar após um "jogo de espera". Mas Verstappen reconheceu a possibilidade de uso do pneu médio no GP, caso a previsão de chuva não impacte, e que isso pode mudar a ordem de forças.

"Hoje, esse composto funcionou para nós. Vamos ver amanhã. Claro que estou feliz por hoje, mas sei que amanhã os outros compostos entrarão no jogo, então pode ser diferente".

