F1: Mercedes divulga nova arte para asa traseira no GP de Miami

Em colaboração com a patrocinadora FTX, uma exchange de criptomoedas, a Mercedes vem com uma novidade para o GP de Miami de Fórmula 1: uma nova arte para a asa traseira, que é parte de um leilão de NFTs, de uma série de colecionáveis digitais lançados nesta semana.

Estes incluem designs especiais do artista Mad Dog Jones, cuja arte estará presente no W13 de Lewis Hamilton e George Russell em Miami. Após a corrida, a Mercedes e a FTX leiloarão as asas e os NFTs.

Isso ajudará a levantar fundos para a Ignite, a instituição criada pela Mercedes e a Mission44 de Hamilton com o objeitvo de aumentar a diversidade e inclusão no esporte a motor.

Assim como os NFTs principais de arte, a Mercedes e a FTX planejam lançar NFTs gratuitos ao longo do ano para gerar ainda mais engajamento. Haverá uma tiragem limitada de 2,5 mil destes na maioria das corridas, com um edição limitada de mil exemplares em cinco corridas selecionadas, com Miami integrando esta lista.

Richard Sanders, diretor comercial da Mercedes disse: "Encontrar modos novos e inovadores para engajar com nossa base global de fãs é uma prioridade para a equipe. Colecionáveis sempre foram uma grande parte do relacionamento com nossas equipes esportivas favoritas e estamos animados por criar esses colecionáveis legais que deixarão os fãs mais próximos da Mercedes".

A FTX está usando o fim de semana do GP de Miami para lançar seu maior programa de ativação na categoria, com um evento especial chamado Off the Grid em South Beach, que incluirá a exibição de um show car pela Ocean Drive, uma das vias mais importantes de Miami.

