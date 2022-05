Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes afirmou que ainda está no modo de "tentativa e erro" com as atualizações trazidas para o W13 neste começo de temporada da Fórmula 1, em busca de encontrar a cura para seus problemas de porpoising.

A montadora alemã está sofrendo para reduzir as quicadas do W13, que estão atrapalhando tanto Lewis Hamilton quanto George Russell. O problema força a equipe a colocar o carro bem mais alto do que originalmente pensado, o que compromete o efeito solo.

A Mercedes está convencida de que se puder adaptar o carro para não quicar tanto quando estiver mais baixo, conseguirá desbloquear performance. Mais cedo nesta semana, Toto Wolff revelou que o trabalho desde Ímola ajudou a descobrir várias direções que podem ajudar no progresso, com algumas atualizações esperadas para Miami.

Mas falando antes do fim de semana, em um evento oficial de lançamento do novo relógio Mercedes IWC, Wolff reduziu as expectativas sobre melhoras instantâneas.

Ele disse que o fato do porpoising não poder ser simulado nos túneis de vento significam que o único modo de realmente obter progresso é com testes nos finais de semana de GP.

"Acho que estamos buscando uma solução, que não resolve apenas as quicadas. Podemos mexer no assoalho e torná-lo mais rígido, mas você perde downforce ao tornar o carro mais estável assim, e essa não é a direção que vamos tomar".

"Infelizmente, sem testes, cada fim de semana tem um pouco de experimentação. Não tem como replicar as quicadas que temos na pista no túnel de vento. E, portanto, é como nos velhos dias, um pouco de tentativa e erro".

"Estamos olhando para algumas direções que acreditamos que podem nos ajudar a resolver o problema a longo prazo sem perder o lado bom do downforce, como temos ao aumentar o carro ou mexer no assoalho".

"Teremos modificações no carro neste fim de semana, e achamos que isso pode nos dar uma direção. Mas a performance do carro, ela não vai surgir de um fim de semana para o outro".

TELEMETRIA: Qual equipe é favorita no GP de Miami?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - TELEMETIRA: Tudo sobre o GP de Miami com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: