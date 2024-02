Voltando a fevereiro de 2023, a Alpine começou a temporada da Fórmula 1 com expectativas totalmente diferentes daquelas com as quais iniciará o campeonato de 2024. Doze meses atrás, a equipe francesa foi a protagonista de uma sessão de testes bastante anônima, permanecendo nas sombras entre testes programados e corridas bastante curtas, embora um certo otimismo fosse sentido dentro da equipe.

Uma confiança então confirmada pela pista nas primeiras corridas da temporada, onde de fato foram notados avanços, tanto que eles pensaram que poderiam quase desafiar a Mercedes e a Ferrari em algumas etapas. No entanto, o resto da temporada contou uma história diferente, com o A523 incapaz de progredir tanto quanto seus rivais devido a certas limitações de projeto.

Por esse motivo, os engenheiros de Enstone trabalharam arduamente durante as férias para tentar corrigir as falhas que haviam bloqueado o desenvolvimento, por exemplo, criando um chassi que foi completamente revisado em termos de volume, de modo a dar aos aerodinamicistas maior liberdade de imaginação.

O objetivo não era apenas aumentar a força descendente geral, mas também melhorar a eficiência geral, que muitas vezes prejudicou o desempenho do monoposto no último campeonato mundial, tanto que as asas tiveram que ser descarregadas para compensar os problemas do motor.

Os três dias de testes deste ano foram novamente bastante anônimos, sem nenhum destaque especial, mas o otimismo que se sentia antes do início da última temporada deu lugar a uma dose de realismo, com expectativas que eram tudo menos empolgantes.

Bruno Famin disse que se sentiu encorajado pela confiabilidade demonstrada durante os testes de pista em Sakhir, mas sugeriu que talvez sejam necessárias várias corridas para obter o melhor de um A524 totalmente revisado.

"Foram três dias sólidos de testes para a equipe, nos quais nos concentramos em nós mesmos e nos comprometemos com um programa de testes abrangente. Fomos fortes operacionalmente durante toda a semana e demonstramos um ótimo trabalho em equipe entre as duas fábricas e a equipe na pista, o que foi ótimo de se ver", disse Bruno Famin, que foi confirmado no cargo de chefe de equipe para 2024.

"Nossa confiabilidade foi boa e isso nos permitiu concluir nosso plano de teste conforme planejado. Agora é hora de analisar os dados e focar na otimização do pacote que temos em mãos antes do primeiro GP na próxima semana. Sabemos em que pé estamos. Esperamos um início de ano difícil, pois continuamos a aprender cada vez mais sobre o A524 para desenvolvê-lo ao longo da temporada."

"É muito mais do que dar uma meta em termos de resultado final, posição no campeonato ou pódios. Eu preciso ver essa dinâmica. O carro é o que é no momento. O importante é poder desenvolvê-lo junto com a equipe, as fábricas em Viry e Enstone e na pista. Todos estão se esforçando para melhorar."

Analisando os dados, a equipe francesa foi a que completou o menor número de voltas nos três dias de testes permitidos pelos regulamentos, com exceção da McLaren e da Williams, que, no entanto, permaneceram nos boxes por muito tempo devido a problemas de confiabilidade. Percorrendo o programa, é possível ver como a Alpine dividiu seus testes em duas seções diferentes, entre testes de configuração e corridas de média duração.

O primeiro dia foi totalmente dedicado à conclusão das medições aerodinâmicas e aos primeiros testes de configuração, a fim de verificar se os dados obtidos na pista correspondiam às simulações. À tarde, começaram os testes mais específicos, especialmente em termos de gerenciamento da distância do solo, com várias corridas que consistiam na volta de saída, uma volta lançada e o retorno aos boxes antes das mudanças: um plano repetido em várias ocasiões, sempre com o C1, para correr em condições de aderência semelhantes.

O programa foi então confirmado na manhã seguinte, pelo menos até a bandeira vermelha ser mostrada devido ao bueiro estourado na Curva 11. No retorno à pista, a equipe começou a mudar para stints de duração média, sempre abaixo de dez voltas e com o composto mais duro, do qual eles haviam trazido nada menos que 11 conjuntos, mais do que qualquer outra equipe, sugerindo que os testes se concentrariam nesse composto em particular. No final da tarde, no entanto, a equipe se concentrou novamente em corridas muito curtas, ainda procurando a janela para fazer o monoposto funcionar da melhor maneira possível.

Na verdade, a sexta-feira também seguiu um plano de trabalho semelhante, com um início planejado no C3: três corridas foram concluídas com parâmetros semelhantes, com uma volta rápida no C3, seguida de uma passagem para deixar os pneus respirarem e um stint contínuo de cerca de cinco voltas.

Os únicos stints de maior duração foram os realizados na manhã do último dia por Esteban Ocon, com referências pouco empolgantes, especialmente no C3, embora deva ser mencionado que, naquele momento, a temperatura da pista estava quase chegando a 40°C. Outras referências são as das corridas de média duração concluídas à tarde com Gasly, com uma pista muito mais fria do que pela manhã, novamente no C3, e novamente com parciais que não deixaram um sorriso no rosto.

O interessante é que, de uma equipe que trouxe nada menos que 11 conjuntos de C1s e 4 conjuntos de C2s, era de se esperar mais esforço nas corridas longas, enquanto os stints concluídos raramente passaram de dez corridas. Desse ponto de vista, é provável que as dificuldades encontradas na pista tenham revolucionado parcialmente o plano de trabalho da equipe: um tema também mencionado em parte pelos pilotos, que explicaram como a equipe trabalhou duro nas configurações, até mesmo distorcendo-as.

"Não acho que estejamos em boa forma. Mas, ao mesmo tempo, ainda temos alguns dias para entender bem tudo o que fizemos", explicou Pierre Gasly à Sky, antes de mencionar um certo grau de realismo.

"Viramos o carro de cabeça para baixo e fizemos muitos testes. Esperamos que a análise e as respostas nos permitam obter mais desempenho. E então, nós descobriremos, ninguém vai se esconder mais na próxima sexta-feira. Mas acho que teremos de ser pacientes, mesmo que não seja o que gostamos como pilotos, mas está claro que pode levar algum tempo até que realmente consigamos o desempenho que queremos desse carro."

"Não será uma primeira corrida fácil. Não vamos começar de onde queríamos. Mas, ao mesmo tempo, temos que nos dar algum tempo para entender o novo conceito que temos. O bom é que identificamos com muita clareza o que precisamos trabalhar como equipe."

"Agora, se seremos capazes de resolver o problema com a configuração do carro ou não, para as primeiras corridas da temporada, só o tempo dirá, mas com certeza haverá um plano agressivo de atualizações de que precisaremos para diminuir a diferença", acrescentou o francês, que, no entanto, enfatizou sua esperança de ver um progresso consistente graças a um sólido plano de desenvolvimento.

Com razão, a equipe de Enstone está pedindo tempo, pois sabe que fez muitas mudanças no projeto, mais do que as formas externas poderiam sugerir: não é coincidência que, já na apresentação, os engenheiros tenham falado sobre uma abordagem agressiva na realização desse monoposto.

Além do fato de que a Alpine claramente precisa encontrar melhorias em termos de aerodinâmica, há rumores de que o A524 pode estar acima do peso após o trabalho realizado durante o inverno, que afetou tanto o chassi quanto a mecânica. Perguntado sobre quanto será ganho com a aerodinâmica e quanto com a redução de peso, Famin respondeu: 'Ainda não sabemos exatamente. Vamos analisar melhor. Mas o peso é sempre um fator. Quando se está acima do peso, é preciso estar abaixo do peso. Quando se está abaixo do peso, é preciso gerenciar o lastro em da maneira correta", explicou Famin.

"E mesmo quando se está abaixo do peso, ainda é preciso ganhar peso para melhorar a distribuição do peso. Portanto, a redução de peso é sempre um desafio."

O diretor da equipe disse estar confiante de que a Alpine pode lutar no grupo intermediário, mas admitiu que o verdadeiro teste de seu desempenho só ficará claro durante o fim de semana do GP do Bahrein, quando as outras equipes também começarão a expressar seu potencial.

"Definitivamente, há muito a aprender. O carro é novo da frente para trás: o chassi é diferente, a suspensão é diferente, a aerodinâmica é diferente. Queríamos tentar melhorar os pontos fracos do carro anterior. Vamos esperar até a próxima semana para ver se atingimos o objetivo."

