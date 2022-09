Carregar reprodutor de áudio

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, explicou o pedido da equipe para deixar Lewis Hamilton na pista com pneus médios e na liderança da corrida, enquanto a Red Bull chamou Max Verstappen para os boxes e colocou pneus macios no holandês enquanto o safety car seguia no GP da Holanda de Fórmula 1.

Sob o mesmo carro de segurança, a Mercedes colocou pneus macios em George Russell nos deixando-o atrás de Verstappen na pista em terceiro lugar, para dividir sua estratégia para o sprint até o final. O tiro saiu pela culatra para Hamilton, que caiu do primeiro para o quarto lugar, quando Verstappen avançou para a vitória à frente de Russell e Charles Leclerc, da Ferrari.

O resultado deixou Hamilton furioso no rádio da equipe na chamada de estratégia da Mercedes e, imediatamente após a corrida, Wolff falou com seu piloto para dizer que explicaria a decisão de não chama-lo para colocar os macios.

Wolff simpatizou com Hamilton, mas confirmo disse que a Mercedes queria uma estratégia arriscada para dar a chance de lutar pela vitória, em vez de se contentar com um resultado conservador.

“É altamente emocional para o piloto, você está tão perto de correr pela vitória e depois é devorado, então é claro que todas as emoções surgem”, disse Wolff na Sky Sports F1.

"Você, como piloto no cockpit, está sozinho e não vê o que está acontecendo. Discutimos no momento, estamos correndo riscos para a vitória na corrida? Sim, estamos assumindo riscos.

"Ele tinha um pneu que tinha cinco voltas, o médio, manter a posição era a coisa certa a fazer". No final não deu certo para ele, mas prefiro correr o risco de vencer a corrida com Lewis do que terminar em segundo e terceiro lugar".

"Lewis estava à frente, então você sempre tem um pouco mais de tempo com a chamada [para os que estão atrás]. Você pode fazer duas coisas; você pode colocar Lewis e perder a posição contra Verstappen e deixar George de fora, ou você pode colocar ambos, ferrados. Portanto, valeu a pena correr o risco.

"Se você fizer isso [deixar ambos de fora] você tem ambos em um pneu velho, mas isso teria garantido o segundo e terceiro lugar e não teríamos corrido para a vitória com Lewis".

Wolff também não pensou que o fato de ter colocado ambos os motoristas em busca de pneus macios teria funcionado, pois isso significaria que tanto Hamilton quanto Russell estariam atrás da Verstappen no reinício e nos mesmos pneus incapazes de atacar o piloto da Red Bull.

"Acho que a Red Bull tem tanta velocidade em linha reta que todos no mesmo pneu lá fora não havia como ganhar", acrescentou ele.

"Acho que podemos ver os aspectos positivos e isto é o que acabei de discutir com Lewis, há muito mais positivo a ver.

"Claro que o segundo e o quarto são irritantes, mas sentimos que tínhamos um bom carro de corrida aqui". É isso que é mais importante e você tem que correr riscos onde estamos".

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: