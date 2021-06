A Mercedes está pronta para investigar se a opção por uma direção de configuração “maluca” em seu carro de Fórmula 1 contribuiu para sua derrota para a Red Bull no GP da Estíria.

Max Verstappen conquistou a quarta vitória consecutiva da escuderia austríaca na Áustria, com os pilotos da Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas se contentando com o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Verstappen liderou a corrida com tranquilidade, com Hamilton dizendo após a prova que era "impossível" acompanhar o holandês.

A equipe alemã tem apenas quatro dias antes de entrar na pista novamente no Red Bull Ring para o GP da Áustria, mas já identificou uma área chave para explorar que pode explicar suas dificuldades.

O chefe de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, revelou após a corrida que o time buscou uma configuração bem radical para o fim de semana em Spielberg, o que poderia ter contribuído para sua incapacidade de competir com Verstappen no Red Bull Ring.

“Estávamos explorando uma direção bastante maluca com a configuração, uma abordagem radical que acho que talvez tenha sido um pouco melhor em uma única volta,” explicou Shovlin.

“A questão que permanece é se prejudicamos nossa degradação e precisamos pensar nisso nos próximos dois dias."

“Eu realmente não quero entrar em detalhes. Essencialmente, a janela em que trabalhamos era muito, muito mais ampla. Estávamos indo mais longe do que nunca, e realmente entendendo os efeitos disso."

“Mas uma parte importante deste ano para nós é a adaptação a todas as pistas. Precisamos ser um pouco corajosos e originais com direção da configuração para fazer isso. ”

Hamilton disse após a corrida que a Mercedes precisava encontrar mais desempenho e trazer atualizações para seu carro se quisesse lutar contra a Red Bull, mas o chefe da equipe Toto Wolff revelou que o desenvolvimento havia parado no W12.

Shovlin disse que se aprofundar na direção do configuração daria ao time a chance de contra-atacar a Red Bull.

“Uma grande área é entender essa mudança de configuração que tomamos, e se isso tornou ou não mais difícil a vida dos pneus traseiros no longo prazo”, disse Shovlin.

“Algumas dessas coisas só podemos fazer por meio de dados. Mas vamos ver se isso é ou não trabalho que pode levar para a sexta-feira do fim de semana da corrida."

“Mas, fundamentalmente, o carro é muito semelhante. Existem desafios adicionais para extrair a aderência daquele composto C5, a borracha mais macia, em uma única volta. Isso pode ser bastante desafiador se estiver muito quente aqui."

"A outra coisa é que não estamos procurando margens enormes. Acho que perdemos alguns décimos na corrida e houve um pouco de degradação. Mas a solução para ambos os problemas pode ser a mesma coisa."

“Portanto, vamos nos concentrar nessas áreas e será apenas uma questão de ver se podemos voltar um pouco mais fortes em alguns dias", concluiu.

F1 2021: Verstappen DOMINA o GP DA ESTÍRIA, com Hamilton em um DISTANTE segundo | PÓDIO

