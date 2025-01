Após o fim da temporada de 2024 da Fórmula 1, Ayao Komatsu, chefe da Haas, declarou que estava "muito, muito feliz" com a equipe, apesar de parecer claramente cansado e decepcionado enquanto se preparava para a entrevista.

Liderada por Komatsu, a equipe superou as expectativas em 2024. Depois de terminar em 10º lugar no ano anterior, até mesmo a meta que Gene Haas havia estabelecido para que a equipe terminasse em oitavo lugar parecia irrealista para muitos, inclusive para o próprio Komatsu. Mas desde seu comentário "esperamos sermos os últimos" no início do ano no Bahrein, Haas conseguiu chegar até a derrota por pouco para a Alpine na batalha pelo sexto lugar no final.

Mesmo em sétimo, a Haas pode se orgulhar de ser a equipe com a maior melhora ano a ano na posição do campeonato, ao lado da McLaren. No entanto, deixar a Alpine conquistar o sexto lugar no final ainda foi um pouco amargo de engolir.

"Acho que é muito, muito bom, estamos desapontados por não conseguir o P6", disse Komatsu quando a pergunta inevitável se seguiu.

"No início da temporada, nossa meta oficial era o P8. Mais uma vez, afirmando o óbvio, para ser P8 você precisa vencer duas equipes. Sabe, eu realmente estava pensando [no início do ano], quem podemos vencer? Quais são as duas equipes que vamos vencer, depois do desastre do ano passado?

"Mas acho que este ano mostramos que, apesar de sermos de longe a menor equipe, se trabalharmos juntos, podemos fazer isso, o que é motivo de orgulho para todos da equipe".

"Se alguém nos dissesse que terminaríamos na sétima posição este ano, todos nós teríamos assinado no início do ano. Mas é claro que o nível de exigência aumentou".

Também não é a melhor posição de construtores da Haas no papel. Em 2018, ela chegou ao P5 na classificação geral, mas isso também foi ajudado pelo fato de a Force India ter entrado em administração no meio da temporada e sua sucessora, a Racing Point, não ter conseguido herdar os pontos durante todo o processo.

A posição real da Haas naquele ano foi uma posição abaixo. O sétimo lugar em 2024, no entanto, parece mais impressionante - não apenas porque o estado da F1 como um todo agora é melhor e menos equipes enfrentam dificuldades, mas também por causa da forma como o P7 foi alcançado.

A Haas acabou perdendo para a Alpine na batalha pelo sexto lugar, mas continuou a marcar pontos de forma impressionante no final do ano, quando sua forma geralmente cai Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Pela primeira vez em sua história, a Haas conseguiu não apenas se manter competitiva durante todo o ano, mas também superar seus rivais em desenvolvimento - o que é ainda mais impressionante, considerando a forma como a equipe está montada. A entrega de atualizações ainda é um desafio maior para a Haas do que para a maioria das outras equipes: como a equipe depende principalmente de fornecedores para produzir peças, a jornada do escritório de design até a pista para essas peças é mais longa - e mais cara também.

Mas foi na série final de corridas que a Haas se mostrou mais forte durante todo o ano. A estatística mais notável sobre a temporada é que a equipe marcou pontos em oito das últimas nove etapas do campeonato, o que é um feito e tanto para um time que nunca antes havia marcado a maior parte de seus pontos na segunda metade do ano.

"Se você olhar para o número de pontos que marcamos em cada trimestre da temporada: no último trimestre, marcamos o maior número de pontos", Komatsu redobrou. "Então, o fato de podermos colocar atualizações no carro, de podermos fazer o carro andar mais rápido...

Seria errado sugerir que a temporada da equipe teria sido drasticamente diferente se o contrato de Steiner tivesse sido renovado. Mas foi sob a supervisão de Komatsu que o carro ficou cada vez mais rápido a cada atualização

"Na classificação de Abu Dhabi, a diferença para a pole era de três décimos, não? Isso foi incrível. Portanto, é muito bom termos provado que podemos melhorar o carro, desenvolver o carro da maneira correta se trabalharmos juntos como equipe e nos comunicarmos".

Provavelmente é isso - o ritmo de desenvolvimento que a Haas conseguiu manter em 2024 - que Komatsu certamente pode contar entre suas conquistas. O fato de o VF-24 ter sido liberado das falhas de gerenciamento de pneus de seu antecessor foi, sem dúvida, um dos pilares do melhor desempenho da Haas no ano passado.

No entanto, esse carro ainda foi desenvolvido sob a supervisão de Simone Resta e com Steiner como diretor da equipe. E seria errado sugerir que a temporada da equipe teria sido drasticamente diferente se o contrato de Steiner tivesse sido renovado. Mas foi sob a supervisão de Komatsu que o carro ficou cada vez mais rápido a cada atualização.

Talvez o gerente japonês, com sua formação em engenharia, estivesse simplesmente mais bem equipado para entender e resolver as principais deficiências da estrutura relativamente complicada da Haas, com várias bases na Itália e no Reino Unido.

A melhoria da comunicação entre esses locais - citada pelos pilotos da Haas e pelo novo diretor técnico Andrea De Zordo como uma das principais conquistas de Komatsu - não parece particularmente empolgante, mas provavelmente faz uma diferença perceptível.

O desenvolvimento inicial do carro de 2024 foi supervisionado por Steiner, mas a nomeação de Komatsu ajudou a equipe a continuar progredindo durante o ano Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Afinal de contas, não houve muitas outras mudanças. Depois de se separar de Steiner e Resta, a Haas não fez nenhuma contratação de alto nível. As pessoas permaneceram as mesmas, então deve ter sido algo na maneira como eles trabalhavam juntos que Komatsu conseguiu desbloquear.

"Honestamente, não há mágica", disse ele quando perguntado sobre as mudanças que trouxe para a equipe. "Desculpe-me por [contar] uma história chata, mas não é nada emocionante. Trata-se de fazer o básico muito, muito, muito bem e trabalhar como uma equipe. E isso é o que pode acontecer".

A vitória mais importante para a Komatsu foi a restauração da confiança entre Gene Haas e sua própria equipe, que havia sido claramente prejudicada no final de 2023. "Gene tem o dinheiro", foi uma frase que Komatsu repetiu várias vezes durante suas sessões de mídia, e cabia a ele provar ao seu chefe que os investimentos estavam valendo a pena.

Ao negociar melhores acordos com fornecedores e provar que cada atualização - que na F1 sempre envolve um gasto de sete dígitos - faz o que deve ser feito, ele conseguiu que Gene abrisse seu talão de cheques várias vezes ao longo do ano. Essa confiança renovada, combinada com um sétimo lugar no campeonato de construtores, deixou a Haas muito mais perto de atingir o limite orçamentário em 2025. Algo que também nunca aconteceu antes.

Já foi confirmado que a equipe também receberá um novo motorhome no próximo ano para substituir o que está em uso desde 2016. Isso também não parece particularmente empolgante, mas não é um investimento pequeno - vale o valor de uma grande atualização de desempenho. E são pequenas coisas como essa que ajudam as equipes a se desenvolverem e crescerem, já que as condições de trabalho podem ser um fator decisivo para possíveis recrutas.

A Haas, com sua base relativamente modesta em Banbury, está competindo com empresas como a Aston Martin e sua nova e sofisticada fábrica em Silverstone. Para uma equipe que precisa crescer, é essencial abordar essas áreas. No ano passado, a Haas passou de 230 para cerca de 250 funcionários - e Komatsu está convencido de que o processo deve continuar.

"Estamos tentando crescer", explicou ele. "Encontrar boas pessoas não é fácil. Mas não há dúvida de que temos que crescer. Estamos abaixo da massa crítica, se você preferir".

A Haas continua menor do que as equipes rivais, apesar dos esforços de expansão Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"Estamos praticamente saturados o tempo todo - quando algo acontece, estamos completamente lotados. Portanto, não é sustentável. Quero tornar esta equipe sustentável. No momento, sinto que temos muito, muito pouca margem. Portanto, sim, estamos recrutando e, se você acessar nosso site, poderá ver para quantas posições estamos recrutando. Fique à vontade para se candidatar..."

"Em algumas posições, realmente encontramos boas pessoas. Em outros cargos, é muito difícil. Então, coisas como nossos próprios resultados nas pistas, a mensagem que passamos de que somos uma equipe de corrida séria - isso ajuda".

"Mas, novamente, o interessante é que recebemos pessoas de equipes muito maiores, como Mercedes e Red Bull. Depende do que essas pessoas estão procurando. Somos uma equipe muito menor, então é um trabalho árduo. Você tem que fazer muito mais. Mas algumas coisas são melhores, certo?"

A Komatsu é quase a anti-Steiner em muitos aspectos. Mas um ano no comando foi suficiente para ele provar que provavelmente é o melhor líder que a equipe precisa neste momento de sua história

"Se você é alguém que só quer receber a mensagem 'este é o seu trabalho, você tem que fazer o melhor que puder, e nós somos uma equipe vencedora de corridas' - se é isso que eles querem, então eles vão para a grande equipe. Mas se quiserem ter, não sei, uma visão geral maior, ser mais multitarefas... Depende da personalidade. Então, novamente, temos que atrair a personalidade certa que se encaixa na organização."

É difícil argumentar que a equipe não estaria onde está hoje sem Steiner. Foi seu senso comercial e suas habilidades de gerenciamento que permitiram que a Haas não apenas entrasse na F1, mas também sobrevivesse aos anos da COVID - uma tarefa que Komatsu, com seu conjunto de habilidades muito diferente, talvez não conseguisse realizar. Foi Steiner quem fechou os acordos com Mick Schumacher e Nikita Mazepin para manter a equipe no grid em 2021, e também foi ele quem trouxe a MoneyGram a bordo mais tarde.

Komatsu é quase o anti-Steiner em muitos aspectos. Provavelmente, ele também não terá tanto tempo de tela na sétima temporada de Drive to Survive. Mas um ano no comando foi suficiente para ele provar que é provavelmente o melhor líder que a equipe precisa neste momento de sua história.

Talvez ele precise continuar a se desenvolver em algumas áreas, mas, embora provavelmente não tivesse conseguido garantir um parceiro como a MoneyGram, ele certamente merece crédito por ter forjado uma parceria com a Toyota Gazoo Racing - que, além dos benefícios financeiros, tem o potencial de resolver alguns dos pontos fracos estruturais inerentes à Haas. Mesmo que esse processo definitivamente exija muito mais tempo.

A Komatsu é realista ao reconhecer que a parceria com a Toyota levará tempo para colher frutos Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

"No momento, estamos nos estágios iniciais da criação do projeto", disse Komatsu em Abu Dhabi sobre a Toyota. "Então, na verdade, é uma queda, porque ainda não aumentamos nosso número de pessoas, mas temos que estabelecer o projeto, certo? Portanto, as pessoas estão trabalhando mais.

"Não estamos nem perto do estágio em que podemos sentir qualquer benefício. Na verdade, estamos ainda mais sobrecarregados neste momento. Essa é uma fase de imersão, o que é normal. Portanto, só precisamos sair desse estágio de queda e chegar ao estágio em que podemos estabilizá-lo, mas isso levará vários meses. Para sentir o efeito na pista, será necessário pelo menos um ano".

Tudo isso não significa que 2025 será um sucesso. A Haas certamente se beneficiou das dificuldades de seus rivais no ano passado, seja a batalha da Williams com as planilhas do Excel ou os problemas de gerenciamento da Sauber. Até mesmo repetir o P7 será um grande desafio.

Komatsu também contará com uma formação de pilotos totalmente nova - desta vez, uma de sua própria escolha. O sucesso do ano passado não teria sido possível sem Nico Hulkenberg, que parece estar desfrutando de sua "terceira juventude". Se não fosse por alguns dos desempenhos de destaque do alemão, a Haas poderia facilmente ter terminado em oitavo lugar.

Foi Steiner, mais uma vez, quem trouxe Hulkenberg para a equipe depois de uma pausa de três anos da F1, mas foi Komatsu quem tirou o melhor dele no ano passado, como tentou fazer com todos os outros membros da ainda, de longe, menor equipe do grid da F1.

"Sinceramente, não há nada melhor do que ver essas pessoas felizes", disse ele sobre seu destaque pessoal. "Estou apenas desapontado porque o carro [era] tão rápido... Sinto que decepcionei o pessoal da aerodinâmica, os projetistas, os caras que trabalharam na produção e tudo o mais para colocar o carro na pista - senti que o carro merecia o P6 e não consegui cumpri-lo".

"Sinto que decepcionei essas pessoas. Essa é a parte mais decepcionante. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para esses caras, eles estão felizes. É claro que estão desapontados, mas estão pensando, bem, ainda tivemos uma temporada incrível, o que é verdade. Então, sim, é um pouco confuso [o sentimento], mas acho que, no geral, devemos estar orgulhosos de nós mesmos."

E quanto a Gene?

"Bem, Gene... logo após a corrida, ele me mandou uma mensagem. Não estou brincando, ele disse imediatamente: 'Parabéns por um ano de muito sucesso para a equipe'. Simplesmente isso. Então, liguei para ele para agradecer. Ele foi a primeira pessoa a ficar desapontado por não ter conseguido o P6, mas quando liguei para ele, a primeira coisa que ele disse foi - sem "desapontamento", nada - apenas "parabéns". "Realmente, um trabalho incrível". Muito melhor do que no ano passado". 'Conseguimos o P7, estou muito feliz'. E isso é muito bom".

Com uma formação totalmente nova de Bearman e Ocon, será que a Haas conseguirá repetir o impressionante desempenho de 2024? Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

