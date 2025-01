A carreira de Kevin Magnussen na Fórmula 1 parece ter chegado ao fim após perder espaço na Haas para 2025. No entanto, o piloto conta que história poderia ter sido muito diferente e é cheia de "e se's".

Em entrevista ao Motorsport.com, o dinamarquês lembrou sua passagem fracassada pela McLaren e outros dois momentos que ele poderia ter assumido o lugar de Charles Leclerc na Haas ou até mesmo ao lado de Max Verstappen, na Red Bull.

Depois de um período bastante complicado na Renault em 2017, ele teve um bom começo em 2018, enquanto Leclerc fazia sua estreia na equipe-cliente da Ferrari.

"O início da primeira temporada de Leclerc não foi muito bom, a minha foi muito boa e, de repente, a Ferrari me procurou. Eles me colocaram no simulador, não para a Haas, mas para a Ferrari, estavam vendo como eu estava me saindo, e eu fiquei empolgado".

"No entanto, Charles começou a se esforçar, e eu não ouvi mais, não sei se estava muito perto, mas acho que se Charles não tivesse começado a se apresentar, se ele tivesse tido uma temporada ruim durante todo o curso, acho que eu teria sido um dos pilotos que eles teriam olhado para a Ferrari em 2019".

A segunda grande oportunidade que não aconteceu foi a Red Bull. Queimado por seu relacionamento e rivalidade com Verstappen, Daniel Ricciaro deixou uma vaga na equipe de bebidas energéticas, que, embora negada a Magnussen, uma 'carona' teria mudado sua história.

"Lembro-me de meus gerentes conversando com Christian Horner, porque todos estavam falando sobre a vaga na Red Bull, e Christian nos disse que não havia nada na Red Bull, mas que poderíamos falar sobre a Toro Rosso".

Magnussen recusou e agora vê que pode ter sido um erro: "Talvez eu devesse ter feito isso. Foi [Pierre] Gasly quem ficou com o lugar na Red Bull. [Alex] Albon acabou vindo da Fórmula 2 para a Toro Rosso e, depois, Gasly não fez um bom trabalho e Albon foi promovido, então ele pegou o lugar na Toro Rosso e acabou na Red Bull".

Mas nada disso aconteceu, e depois que Alexander Albon também não conseguiu atingir o que era esperado em 2020, a Red Bull contratou Sergio Pérez, que ficou até 2024, deixando a F1 ao mesmo tempo que um Magnussen que, sem as mudanças que ele acha que poderiam ter sido feitas, sai com um pódio (na Austrália 2014 com a McLaren) e uma pole (com a Haas em São Paulo 2022).

