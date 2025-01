Depois de anunciar que a RB passaria a atender por Racing Bulls, oficialmente Visa CashApp Racing Bulls F1 Team, Peter Bayer, chefe da equipe, decidiu explicar o motivo por trás da decisão do time de Fórmula 1.

A equipe já passou por diversos 'rebrandings'. No início, era conhecida como Toro Rosso, depois passou pela Alpha Tauri e, com a chegada de dois grandes patrocinadores (Visa e a Cash App), decidiram juntar com o nome do chassi (Racing Bulls), mas aplicando uma abreviação: RB.

"O negócio da RB era uma tentativa de simplificar isso, era uma tentativa de ser mais... Não sei, simplificado", contou ao RacingNews365.

"Como as pessoas disseram, foi um pouco complicado, mas, ao mesmo tempo, gostamos do logotipo e dissemos: 'Sabe de uma coisa? Vamos com ele', porque estávamos sob bastante pressão de tempo para deixar tudo pronto".

Bayer diz que eles tomaram a decisão de correr como VCARB porque precisavam fazer o registro com a FIA para o início da temporada e, internamente, fazia sentido usar o RB do chassi.

"Honestamente, não havia muito pensamento estratégico por trás disso. Era mais um exercício prático. Ok, temos uma equipe, temos Visa, temos CashApp, temos Racing Bulls, vamos encontrar uma maneira de seguir em frente".

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Porém, ao longo da temporada de 2024, a equipe notou que muitas pessoas estavam tendo problemas com a mudança e muitos ainda confundiam o time com a Red Bull.

"Como RB era o nome do chassi, as pessoas ouviam na televisão, 'RB está fazendo isso, RB está fazendo aquilo'. Acho que, como ser humano, é difícil se conectar a algo se não houver um significado por trás disso".

"Isso, no final das contas, foi o tipo de elemento desencadeador em que dissemos: 'Ok, temos que dizer às pessoas o que RB significa, voltar ao começo e confirmar que Racing Bulls é o que RB significa".

Além de querer dar um significado para a abreviação RB, Bayer ainda defende que o time quer se diferenciar do time taurino, apesar de ainda fazerem parte do mesmo grupo.

Agora, a Racing Bulls está focada em "encontrar uma identidade" para mostrar aos parceiros, fãs e mídia.

"Racing Bulls se encaixa perfeitamente na filosofia geral da Red Bull. Eles têm os Flying Bulls, a coleção de aviões e agora eles têm os Racing Bulls. Sempre ficou claro que esse time precisa se manter por conta própria. Precisamos ter sucesso na pista, fora dela, e para isso, precisamos de uma identidade".

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!