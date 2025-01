George Russell acredita que seu "estilo natural de pilotagem funcionou bem" com a geração atual de carros de Fórmula 1 e é outra razão por trás de seu excelente histórico de classificação em 2024.

Russell encerrou a campanha anterior com uma diferença de 24-6 nos treinos classificatórios em relação ao seu ex-companheiro de equipe na Mercedes, Lewis Hamilton, e também terminou uma posição acima do heptacampeão na classificação dos pilotos.

Quando perguntado se ele achava que seu estilo de pilotagem complementava as necessidades dos atuais pneus Pirelli de 18 polegadas com efeito de solo para obter os melhores resultados nos treinos classificatórios, durante uma entrevista com a mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, Russell respondeu:

"Acho que provavelmente meu estilo natural de pilotagem funcionou bem com esses carros".

"Mas, da mesma forma, meu recorde de classificação contra meus companheiros de equipe na geração anterior foi bom e em todas as categorias meus recordes de classificação foram fortes".

Ao mesmo tempo, Russell procurou minimizar uma possível ligação, dizendo: "Não acho que haja nada de especial com essa geração", antes de acrescentar: "Mas, obviamente, Lewis tem sido meu companheiro de equipe mais difícil, então acho que é por isso que isso tem sido destacado um pouco mais".

Mas o estilo minimalista de Russell significa que ele pode gastar a borracha da Pirelli particularmente bem na classificação.

O pneu não reage bem ao estresse excessivo, o que Hamilton considerou um grande desafio nesta era, com suas entradas de direção mais ousadas e preferência por freadas tardias, mantendo a alta velocidade de entrada e uma traseira viva.

Lewis Hamilton, equipe Mercedes-AMG F1 e George Russell, equipe Mercedes-AMG F1 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Russell, por sua vez, adota trajetórias mais retas nas curvas, o que envolve frear um pouco mais tarde, mas com mais força, e depois manter uma única entrada de direção decisiva que, de modo geral, reduz os picos de energia e a temperatura adicional nos pneus.

Sobre sua abordagem, Russell também disse que "a experiência é uma grande parte", agora que ele está há seis temporadas em sua carreira na F1.

"À medida que a temporada avança, você aprende o que precisa fazer para obter o máximo dos pneus, onde pode explorar os pontos fortes do carro e onde precisa tomar cuidado com os pontos fracos do carro", acrescentou.

"[No final de 2024], sei exatamente onde estão os pontos fortes e fracos e o que preciso observar".

"Mas, mesmo assim, acho que todo mundo ganha essa experiência com o decorrer da temporada".

"Mas também [saber] lidar com resultados negativos - acho que tenho sido muito bom em encerrar esse capítulo, seguir em frente e aprender com ele, ao passo que acho que meu eu mais jovem provavelmente insistiria em algo por mais tempo".

"Lembro que em 2022 tive uma série de corridas muito ruins. Foi a primeira vez naquela temporada que eu estava fora do ritmo em comparação com Lewis".

"Foi a primeira vez em minha carreira que fiquei fora do ritmo e isso provavelmente me prejudicou por uma ou duas corridas a mais [do que deveria]".

"Agora, mesmo em uma sessão de TL3, se eu estiver atrás dele, ou mesmo na sessão de Q2, se eu estiver atrás dele, não me estresso. Sei que não importa o que aconteceu antes".

"É aquela volta no Q3 que fará a diferença".

