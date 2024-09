Há uma crescente reação contra o comportamento de Max Verstappen no GP de Singapura da Fórmula 1, em que foi punido por xingar durante uma das falas à mídia, e ele respondeu às perguntas na coletiva de imprensa organizada pela FIA no GP com respostas secas e curtas, observando que sua indiferença não era dirigida aos repórteres, após atender os repórteres do lado de fora.

Os pilotos de F1 têm sérias obrigações com a mídia, por isso precisam comparecer a todos os eventos para os quais são convidados, onde devem responder às perguntas das partes interessadas. Verstappen cumpriu apenas parcialmente essa obrigação, o que, segundo Rosberg, pode ser problemático, disse ele à Sky Sports.

"Max está realmente se expondo agora, ele nem mesmo falará na coletiva de imprensa da FIA", disse o campeão da F1 em 2016, sugerindo que a vingança do tricampeão sobre a FIA era clara e que o holandês estava "na corda bamba".

"Ele é contratualmente obrigado a responder às perguntas. É uma linha tênue. Agora ele está ultrapassando os limites. Ele é o campeão, portanto, é a pessoa mais importante no paddock. Será interessante ver como isso vai se desenrolar".

Alguns dos pilotos, e até mesmo alguns dos chefes de equipe, não entendem por que a FIA teve que tomar medidas tão fortes em relação aos palavrões, como Fréd Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, por exemplo, que disse que em velocidades tão altas e com tanta adrenalina, não é de se admirar que os pilotos não falem com eloquência.

