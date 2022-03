Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, não tem medo de que o design do sidepod de sua equipe se torne objeto de uma disputa legal na Fórmula 1.

A equipe alemã revelou um novo conceito radical antes do início dos testes no Bahrein, usando as estruturas de impacto lateral (SIS) como aletas separadas para ajudar a encolher a carenagem do sidepod ainda mais para trás, tornando-a muito menor do que qualquer outra.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse à publicação alemã Auto Motor und Sport que tinha dúvidas sobre o design estar dentro do 'espírito' dos regulamentos.

No entanto, sua equipe negou intrigantemente mais tarde que Horner tivesse dado entrevistas à mídia sobre o carro da Mercedes.

Embora tenha havido um foco intenso no design do sidepod, Wolff disse que o conceito foi aprovado pela FIA.

"O processo é muito claro, quando você segue uma direção de desenvolvimento específica com sua equipe, tendo a FIA como parte do escrutínio, você está trocando dados e tornando-os parte do processo", disse ele no Bahrein.

Mas, independentemente da FIA dar luz verde ao design, a nova estrutura de governança da F1 diz que as regras podem ser alteradas com uma ‘supermaioria’ para evitar que uma única equipe use uma inovação com a qual outros não concordam.

Se a FIA e a FOM apoiarem uma mudança, então o apoio de oito equipes é suficiente para uma mudança imediata nas regras.

Questionado pelo Motorsport.com sobre se estava ou não preocupado com a possibilidade de a questão se tornar um campo de batalha político se a Mercedes acabar na frente do pelotão, Wolff disse que não estava excessivamente preocupado.

"Está claro que às vezes quando você vem com uma inovação, isso cria o tipo de debate que estamos tendo aqui", disse ele.

"Por isso, era esperado. Temos a nova governança com a supermaioria necessária.

“Minha opinião é que eu teria preferido ficar com o sistema antigo e, se uma equipe apresentar uma inovação, possivelmente você não poderá tirá-la do carro se estiver em conformidade com os regulamentos.

"Acho que a FIA e a Fórmula 1 com certeza lidarão com isso com diligência, no espírito do esporte. Estávamos ansiosos em não correr sozinhos com isso, mas estar em contato com a FIA, é por isso que acho que vai ficar tudo bem."

