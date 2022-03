Carregar reprodutor de áudio

A Haas revelou a mais recente atualização da pintura e das cores de seu carro VF-22 após a saída de Nikita Mazepin e seu principal patrocinador, Uralkali. A equipe chegou ao Bahrein para a pré-temporada da Fórmula 1 2022 depois de duas semanas difíceis. O primeiro revés foi o fim da parceria com a empresa de Dmitry Mazepin.

Haas VF-22 Photo by: Haas F1 Team

Como consequência do conflito russo com a Ucrânia, Nikita perdeu seu lugar como piloto e o carro perdeu temporariamente suas cores azul e vermelha durante o último dia de testes em Barcelona. Além disso, durante esse dia, qualquer detalhe da bandeira do país desapareceu completamente.

Na última quarta-feira (10), a menos de 24 horas do início das sessões no Bahrein, a Haas surpreendeu ao anunciar a volta do dinamarquês Kevin Magnussen como substituto oficial de Mazepin para esta temporada.

O dinamarquês assinou um contrato com sua ex-equipe para fazer parceria com Mick Schumacher em 2022 e já apareceu no paddock para cumprimentar seus antigos colegas de grid, já que ele correu na categoria de 2014 a 2020

Por outro lado, a equipe americana sofreu um atraso no voo de seu material que colocou em risco sua presença nos testes do Bahrein. Felizmente para eles, conseguiram resolver.

Nesta quinta-feira de manhã, a Haas revelou as suas novas cores. Uma mudança que não é totalmente extrema, já que o branco ainda é a cor dominante e o vermelho segue presente. No entanto, há uma grande mudança: o azul foi substituído pelo preto. Na asa dianteira, que se tornou principalmente vermelha, o nome do time se destaca.

Desta forma, a escuderia americana, juntamente ao regresso de Kevin Magnussen, embarca num roteiro para 2022 que continuará com os testes no Bahrein.

