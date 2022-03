Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen não tem medo de que a Mercedes tenha uma grande vantagem sobre o resto graças à atualização que trouxe para o teste no Bahrein. A equipe alemã conseguiu chamar atenção lançando um carro que praticamente não tem sidepods.

“Não estou preocupado com o novo conceito. Só podemos olhar para nós mesmos. Já disse isso muitas vezes no ano passado e devemos fazer o mesmo neste ano”, afirmou o piloto holandês da Red Bull.

“Mesmo que os carros pareçam um pouco diferentes, todos temos muito que aprender. Ainda há muitas incógnitas, então não estou nem um pouco preocupado”, completou o competidor da escuderia austríaca.

O chefe de equipe da Mercedes na F1, Toto Wolff, não tem medo de que o design do sidepod de seu time se torne objeto de uma disputa legal na categoria máxima. As Flechas de Prata revelaram um conceito radical, usando as estruturas de impacto lateral (SIS) como aletas separadas para ajudar a encolher a carenagem do sidepod ainda mais para trás, tornando-a muito menor do que qualquer outra.

