O papel de pilotos reserva e de testes de Oscar Piastri com a Alpine terá uma intensidade única, enquanto a equipe o prepara para a Fórmula 1, disse o CEO Laurent Rossi.

O australiano ficou sem vaga nesta temporada depois de três títulos consecutivos nas Fórmula Renault, Fórmula 3 e Fórmula 2.

Ganhar o título de F2 em sua temporada de estreia efetivamente o deixou sem ter para onde ir este ano, com os assentos da Alpine ocupados por Esteban Ocon e Fernando Alonso.

Isso levou a equipe a colocá-lo no papel de piloto de testes e reserva.

No entanto, Rossi está convencido de que o ano fora não prejudicará o rápido desenvolvimento de Piastri, com a equipe efetivamente redesenhando o papel de sua jovem estrela.

Isso inclui Piastri participando de todos os testes e sessões de simulador sem compartilhar com outros pilotos, além de desempenhar um papel ativo em briefings nos fins de semana de corrida.

"Será um extenso programa de testes, muitos dias de teste, muitos quilômetros, muito simulador", disse Rossi quando questionado pelo Motorsport.com sobre a versão única dessa função.

"Normalmente, não temos os mesmos pilotos fazendo todos os dias de teste ou o simulador, apenas porque ajuda a ter pontos de vista diferentes. Mas sentimos que Oscar provavelmente pode trazer mais do que pilotos menos experientes no simulador, em primeiro lugar. E vai tirar mais proveito de um extenso programa na pista e fora dela, no simulador.

"Ele vai aprender muito e trazer muito para nós também.

"Além disso, estamos incluindo ele um pouco mais a fundo do que outros pilotos na sala de informações da análise de dados. Ele também está analisando outros carros e suas linhas de direção e fornecendo feedback potencial sobre a maneira como os carros se comportam, ou mesmo os pilotos.

“O Oscar tem uma entrada melhor, um feedback melhor, porque você pode confiar nele. Não é como se alguém estivesse dizendo algo e você ficasse tipo, 'sim, certo, o que você sabe?'.

“Então ele está recebendo muitas informações, muita experiência e conhecimento. É muito mais intenso do que um programa de pilotos novatos ou reservas [geralmente] consegue.

"Mesmo em comparação com o ano passado, meu piloto reserva não estava necessariamente envolvido em todos aqueles briefings. Claramente não fazendo todos os testes. Claramente não indo tanto ao simulador. E isso é normal.

"Oscar está fazendo tudo."

Oscar Piastri, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Também há planos para que Piastri participe das sessões de treinos livres 1 no final da temporada. De acordo com Rossi, a equipe adoraria ter feito isso em Melbourne para causar impacto na corrida em casa, mas os novos regulamentos e o novo layout impediram que isso acontecesse.

"Nós amamos a ideia, eu adorei a ideia", disse ele. "Teria sido uma grande história.

"Mas, para ser honesto, esses carros são novos. Eles ainda são bastante frágeis para todas as equipes. Os pilotos ainda estão aprendendo e ainda estamos aprendendo, então qualquer TL, mesmo o TL1, é importante.

"A pista também é nova. Então foi uma tempestade perfeita. E não temos muitas peças reservas.

"Uma coisa é ser o piloto regular e quebrar o carro, outra coisa é colocar essa pressão em um novato tão talentoso como ele. Se de repente você for e destruir o chassi, por qualquer motivo, você será como a Haas, que não tem um chassi reserva.

"Havia muitos parâmetros contra isso. Então, infelizmente, decidimos que será mais tarde na temporada."

"Temos alguns GPs que estão marcados como possíveis. Pense em GPs em que os pilotos estão muito confortáveis ​​porque correram naquela pista um bilhão de vezes e o TL1 não é tão importante. Isso pode ser uma opção.”

