O campeão de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, criticou Lando Norris pelos erros do britânico no GP do Bahrein, no último final de semana, o qual terminou em terceiro lugar, atrás do companheiro de McLaren, Oscar Piastri.

O fim de semana em Sakhir foi cheio de erros para Norris. Ele começou a corrida em sexto lugar devido a um erro na saída da curva 1 na parte final da classificação.

Enquanto se acomodava no grid antes da corrida, recebeu uma penalidade de tempo de 5 segundos por se posicionar incorretamente no grid de largada. Após 57 voltas, Norris terminou em terceiro lugar, 16,2 segundos atrás de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri.

Ao comentar a corrida no Bahrein, Jacques Villeneuve criticou o desempenho de Norris, afirmando: "O Bahrein foi uma corrida muito diferente de Suzuka. Lá houve gerenciamento de pneus e aqui houve muitos pit stops".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto: Bryn Lennon - Getty Images

"Piastri foi o mestre do fim de semana. Ele foi muito bom na classificação e muito bom na corrida. E enquanto ele fazia isso, vimos seu companheiro de equipe entrar em colapso sob pressão. Essa parece ser a história da temporada: Pequenos erros aqui e ali... Mas é claro que eles têm um preço alto."

"Ele ainda conseguiu manter a liderança do campeonato. Mas agora ele precisa ter cuidado, porque Piastri está muito perto", conclui.

PIASTRI DOMINA, RUSSELL SEGURA NORRIS e MAX É 6º, com BORTOLETO 18º! Felipe Motta analisa | NASCAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!