A Mercedes declarou que ficou um pouco perplexa com a "estranha" decisão da Red Bull de não usar sua asa com o máximo de downforce no GP da Hungria de Fórmula 1, pois o sinuoso circuito de Hungaroring encaixava com os pontos fortes do chassi RB16B da equipe austríaca.

No entanto, a escuderia alemã virou o jogo em relação à sua principal rival ao título, com Lewis Hamilton na pole position e se recuperando de uma estratégia errada para terminar em terceiro na pista e segundo lugar com a punição a Sebastian Vettel.

Sem resposta imediata sobre por que mostrou um ritmo tão forte durante o fim de semana, a Mercedes ficou intrigada com a escolha de asa da Red Bull. A atual campeã de construtores temia que a rival pudesse ser imbatível se buscasse sua versão de maior downforce.

O diretor de engenharia, Andrew Shovlin, disse: "Pensamos ser um circuito que deveria se adequar a eles. A outra coisa que sempre nos preocupa quando chegamos a uma pista que exige essa aerodinâmica é que estamos frequentemente correndo com máximo downforce e eles trariam isso apenas em Mônaco e aqui."

“No entanto, talvez eles não conseguissem equilibrar. Para nós parece estranho executar qualquer outra coisa em Hungaroring senão uma forte asa traseira. Não sabemos o motivo das decisões sobre aquele carro, mas pode ser que eles estivessem lutando para conseguir uma dianteira suficiente nele, na asa grande, e diminuíram para a menor", acrescentou.

A Mercedes quer fazer uma análise mais profunda para saber por que sua forma era melhor do que a da Red Bull, após supostamente ter ganho desempenho nas retas e curvas.

"É algo que precisamos examinar nos próximos dias", comentou Shovlin. "Estamos reduzidos a pequenos desenvolvimentos agora. Tínhamos o kit de atualização em Silverstone e parece que nos deu um desempenho útil, e o carro funcionou bem em manter a temperatura dos pneus. Tivemos um bom equilíbrio com ele."

"Para ser honesto, nós mesmos estamos surpresos com isso. Quer dizer, é uma surpresa agradável, mas ficamos surpreendidos pela vantagem na pole, por exemplo", concluiu.

