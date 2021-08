A Williams desligou Dan Ticktum de seu programa de desenvolvimento. O piloto da Fórmula 2 entrou na academia da equipe em dezembro de 2019, após deixar a equipe júnior da Red Bull no meio daquele ano. Nesta terça (03), o britânico escreveu em seu Instagram que "não havia opção para um assento na Fórmula 1 em 2022 para ele".

Isso deixa Jack Aitken, Jamie Chadwick e Roy Nissany como os membros restantes do programa da equipe de Grove. O primeiro é o único atualmente com uma superlicença da FIA e fez uma aparição pela escuderia no GP de Sakhir do ano passado.

"Obrigado à Williams pela oportunidade", escreveu Ticktum em sua rede social. “Espero trabalharmos juntos no futuro."

O piloto ganhou o prêmio McLaren Autosport BRDC - agora conhecido como Aston Martin Autosport BRDC Award - em 2017, e está em quarto lugar na classificação da F2 deste ano, com uma vitória em Mônaco e mais quatro pódios.

A escuderia considera vários nomes para um assento em 2022 e deve adiar qualquer decisão até depois que a Mercedes fizer uma chamada sobre o futuro de George Russell.

Dan Ticktum, Carlin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A notícia do desligamento veio dias depois dele ser ouvido fazendo comentários críticos sobre Nicholas Latifi, atual piloto da Williams, enquanto jogava um videogame em uma transmissão ao vivo em seu canal da Twitch.

Ticktum cantou uma rima na qual chamou Latifi de "cocô" e respondeu a uma observação de que ele estava na F2 enquanto o canadense na F1 por "ser mais velho, ele pagou para chegar lá". Ele continuou: “Não é como as divisões, não é como a Liga 1 e a Premier League. Não é assim que funciona. Você sobe na hierarquia... eu não sei, tanto faz."

“Só porque você não chega à Fórmula 1 no automobilismo não significa que não foi bom o suficiente", acrescentou.

No entanto, o piloto escreveu no Instagram que ele e a Williams se separaram "antes do recente incidente relacionado ao Latifi, apenas para que as pessoas saibam".

