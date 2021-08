F1: Pourchaire escalado para testes com Alfa Romeo no Hungaroring

Théo Pourchaire está confirmado em um teste privado da Alfa Romeo em Hungaroring, local do GP da Hungria de Fórmula 1, para registrar suas primeiras voltas em um carro da categoria. O piloto da F2 e membro da academia da Sauber, afiliada à escuderia suíça, se juntará à equipe para rodar em um C38 com especificações de 2019 na próxima quarta-feira (04).

O francês dividirá a pista com a Ferrari e a McLaren, que testarão os pneus pirelli da próxima temporada. Esta será a primeira experiência do jovem de 17 anos com os bólidos da F1 e o mais recente marco em sua ascensão meteórica.

Pourchaire surpreendeu em sua temporada de novato na Fórmula 2 ao se tornar o pole position mais jovem do campeonato e vencedor de corrida após uma prova impressionante em Mônaco, em maio.

No entanto, o teste vem depois de um período agitado para o piloto do ART, que incluiu a recuperação de um braço quebrado em um acidente na primeira volta da etapa de Baku da F2, disputada em junho.

O francês, que está em sexto lugar na classificação do campeonato, conseguiu ter sucesso em sua corrida contra o tempo para provar sua recuperação e competir na rodada do GP da Grã-Bretanha no mês passado.

Ele disse ao Motorsport.com em maio que está "muito longe" de seu sonho e que ainda tem "muito que aprender". O chefe da Alfa Romeo, Frederic Vasseur, tem estado de olho no progresso de seu piloto júnior, mas admitiu em junho que seria errado forçá-lo na Fórmula 1 "tão cedo".

"Temos um contrato com Théo, mas, novamente, não quero ter pressa. Temos que ter em mente que ele tem 17 anos", disse Vasseur. "Ele terá que primeiro terminar o trabalho na F2, então teremos tempo para discutir. Fiquei impressionado com ele este ano e também em 2020."

"Para 2022 é um pouco cedo. Ele ainda está atrás da carteira de motorista e temos que dar tempo para fazer o trabalho. Estamos indo com calma, mas acho que ele é muito bom."

Pourchaire está encaminhado para ser o mais jovem piloto da Fórmula 2 a experimentar as máquinas da F1 pela primeira vez, desde que o júnior da Red Bull Liam Lawson alcançou um marco semelhante com uma corrida no RB7 utilizado por Sebastian Vettel em 2011 no Goodwood Festival of Speed ​​no mês passado.

