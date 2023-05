F1: Mercedes tentou tirar Adrian Newey da Red Bull, diz site

Após Adrian Newey recentemente renovar seu contrato com a Red Bull na Fórmula 1, agora vem à tona que a Mercedes tentou 'tirar' o projetista britânico da escuderia rival, conforme reporta o F1-Insider.

A confirmação da extensão do vínculo do 'mago da F1' com o time anglo-austríaco 'veio' no começo deste mês, antes do GP de Miami, no qual o holandês Max Verstappen e o mexicano Sergio Pérez protagonizaram mais uma 'dobradinha' no dominante modelo RB19, com o qual Newey contribuiu.

Antes da etapa da Flórida, segundo o que foi reportado, o engenheiro inglês tinha contrato com a Red Bull até o final de 2023, ou seja, até o fim do campeonato da atual temporada da categoria máxima do automobilismo mundial.

E, antes da extensão do vínculo com a Red Bull, Newey teria sido sondado por um ex-funcionário da equipe taurina: de acordo com a reportagem, o interlocutor em questão agora seria um dos assistentes pessoais do chefe da Mercedes, Toto Wolff.

Entretanto, o dirigente austríaco do time anglo-germânico não teria obtido sucesso, perdendo a 'queda de braço' para um compatriota: Helmut Marko, consultor de automobilismo da Red Bull e 'chefão' da marca de energéticos na elite global do esporte a motor.

